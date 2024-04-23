Приніс команді перемогу над Ліверпулем U-21: український форвард забив дебютний гол в Англії

У понеділок, 22 квітня, відбулися чергові матчі Прем'єр-ліги 2. В одному з них Сандерленд U-21 вдома приймав Ліверпуль U-21.

В основному складі господарів на полі з'явився 18-річний український форвард Тимур Тутєров. Він провів повний поєдинок, який став пам'ятним для юнака, пише 24 Канал.

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Важливий момент у кар'єрі

На 54-й хвилині зустрічі українець відзначився забитим голом у ворота Ліверпуля U-21. Він опинився у правильному місці та замкнув передачу, відправивши м'яч уже в порожні ворота.

Завдяки цьому взяттю воріт "чорні коти" вийшли вперед з рахунком 2:1. Врешті-решт, гол Тимура став переможним, адже до фінального свистка жодна з команд більше не забивала.

Дивіться відео першого гола Тутєрова за Сандерленд U-21

. Для 18-річного Тимура Тутєрова матч проти "червоних" став восьмим за молодіжну команду Сандерленда. У нинішньому сезоні в його активі також є 1 асист.

Нагадаємо, що юний українець перейшов до Сандерленда 6 квітня 2023 року з Колоса. Окрім нього у структурі "чорних котів" також грають Назарій Русин за основний склад й Іван Струк за команду U-18.