Перший млинець нанівець: український новачок Сандерленда невдало дебютував в Англії

Не встиг український нападник Тимур Тутєров перейти в Англію, як вже дебютував за нову команду. Однак дебют був підпсований поразкою Сандерленда.

17 квітня Сандерленд U-21 програв на виїзді Вест Бромвічу 2:1. 17-річний українець вийшов на полі з перших хвилин та провів увесь поєдинок. Однак результативними діями не відзначався та не допоміг команді уникнути прикрої поразки у Прем'єр-лізі 2.

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Дебют із гірким присмаком

Господарі першими повели у рахунку після голу Ендрюса на 34-й хвилині. На старті другого тайму команди обмінялись голами, але вирвати бодай одне очко молодіжці Сандерленда не вдалось.

Для Тимура Тутєрова, який грав під 10-м номером, ця гра була дебютною після переїзду в Англію.

Вест Бромвіч після перемоги з 33 очками йде на 5-му місці, яке гарантує боротьбу у плей-офф за підвищення у класі.

Сандерленд із 20 балами йде на 8-й позиції серед 11 клубів.

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