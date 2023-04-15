6 квітня перехід був оголошено офіційно. Контракти Тимура Тутєрова з англійським клубом розрахований до кінця червня 2025 року. Наразі футболіст підписав угоду з молодіжною командою Сандерленда.

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Кириченко: У Колосі забити сім голів значно складніше, аніж 15 – в Динамо чи Шахтарі

Після офіційної презентації з коментар виступив агент нападника Андрій Кириченко. Представник Тимура Тутєрова розповів про інтерес зі сторони Сандерленда.

"Керівництво Сандерленда дуже уважно вивчило можливості Тимура, він вразив англійців своєю грою. Особливо хлопець додав у грі за останні пів року, оскільки забив аж сім голів у складі Колоса. Всі розуміють, що у Колосі забити сім голів значно складніше, аніж 15 – в Динамо чи Шахтарі", – сказав Кириченко.

До слова. У першому колі сезону-2022/2023 Тимур провів за Колос U-19 усі 15 матчів, у яких вже наколотив 7 м'ячів. Двічі потрапляв у заявку головної команди Колоса на поєдинки УПЛ, але так і не дебютував за "основу"

Агент підтвердив те, що Тутєров буде виступати за команду U-21, але не виключено, що допомагатиме ще й команді U-18 на шляху до чемпіонства.

Росіянин за даними Transfermarkt

На порталі Transfermarkt у графі "національність" у Тутєрова зазначені одразу дві країни – Україна та Росія. Хоча родом він із українського Криму, а точніше із Бахчисараю. Агент Тимура зізнався, що це все помилка, тому вони неодноразово звертались до Transfermarkt, аби ті поправили свій же фейл.

Кириченко заявив, що для Тутєрова принципово бути українцем, а не росіянином.

Transfermarkt пише, що уродженець Бахчисарая Тутеров – громадянин Росії? Ми вже неодноразово писали скарги до Transfermarkt з вимогою виправити цю помилку. Тимур має лише український паспорт, хоч мав можливість претендувати на російський. Для нього принципово бути українцем, а не росіянином,

– наголосив агент Тутєрова.

Основна команда нового клубу Тутєрова йде лише на 10-й позиції у Чемпіоншипі – другій за силою лізі Англії. Сандерленд має у своєму активі 58 балів після 41-го туру.