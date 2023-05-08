Дніпро-1 тепер фаворит у боротьбі за чемпіонство: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після 25 туру
Команда Ігора Йовічевіча не змогла переграти Олександрію та підпустила до себе Дніпро-1. Натомість Зоря та Динамо здобули синхронні перемоги.
Підійшов до закінчення 25 тур чемпіонату України з футболу. Матчі були винесені на неділю та понеділок через те, що минулий тур грався посеред тижня, пише 24 канал.
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У 25 турі були зіграні всі вісім матчів, у яких було забито 16 голів. Це посередня результативність по турніру – 2 голи за гру. При цьому у всіх іграх були голи, а внічию завершився лише один поєдинок. Всі результати туру виглядають наступним чином:
- Чорноморець – Дніпро-1 1:2
- Металіст – Львів 1:0
- Олександрія – Шахтар 1:1
- Кривбас – Динамо 0:1
- Минай – Ворскла 2:0
- Рух – Інгулець 3:0
- Верес – Колос 0:1
- Зоря – Металіст 1925 3:0
Основні моменти 25 туру
Головна сенсація та подія туру – втрата очок від Шахтаря. Донеччани не змогли переграти на виїзді Олександрію і підпустили до себе Дніпро-1.
Сама команда Кучера ледве обіграла Чорноморець у матчі зі скандальним пенальті. Тепер дніпряни можуть вийти в лідери таблиці, якщо здолають Олександрію у перенесеному поєдинку посеред тижня.
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Зоря та Динамо синхронно перемогли та продовжили боротьбу за Лігу Європи. Для луганців це дев'ята перемога у 10-ти матчах. У свою чергу Олександр Шовковський перемагає вже в третій грі на чолі киян.
Минай несподівано обіграв Ворсклу і залишив зону перехідних матчів. Натомість туди опустився Верес, який вдома програв Колосу. Здобули перші перемоги за довгий час Рух та Металіст, але це не покращило їхню позицію.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Шахтар
|25
|18
|6
|1
|58-18
|60
|2
|Дніпро-1
|24
|18
|3
|3
|55-20
|57
|3
|Зоря
|25
|17
|4
|4
|52-28
|55
|4
|Динамо
|25
|15
|5
|5
|37-20
|50
|5
|Олександрія
|24
|9
|11
|4
|36-29
|38
|6
|Колос
|25
|9
|6
|10
|21-27
|33
|7
|Кривбас
|25
|9
|5
|11
|21-28
|32
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|29-34
|30
|9
|Металіст 1925
|25
|5
|12
|8
|20-38
|27
|10
|Інгулець
|25
|7
|6
|12
|20-29
|27
|11
|Чорноморець
|25
|6
|8
|11
|27-34
|26
|12
|Минай
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|13
|Верес
|25
|6
|6
|13
|30-38
|24
|14
|Рух
|25
|5
|9
|11
|26-35
|24
|15
|Металіст
|25
|5
|7
|17
|26-44
|22
|16
|Львів
|25
|3
|4
|18
|18-44
|13
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Артем Довбик (Дніпро-1) – 21
- Віталій Буяльський (Динамо) – 11
- Таулян Сефері (Ворскла) – 11
- Владислав Ванат (Динамо) – 10
- Максим Прядун (Металіст) – 9
- Назарій Русин (Зоря) – 9
- Даніїл Алефіренко (Чорноморець) – 9
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Розклад 26 туру чемпіонату України:
- 13 травня (субота), 14:00. Динамо – Чорноморець
- 13 травня (субота), 17:00. Інгулець – Шахтар
- 14 травня (неділя), 13:00. Металіст – Зоря
- 14 травня (неділя), 13:00. Львів – Ворскла
- 14 травня (неділя), 14:00. Верес – Металіст 1925
- 14 травня (неділя), 15:00. Кривбас – Рух
- 15 травня (понеділок), 13:00. Минай – Дніпро-1
- 15 травня (понеділок), 15:00. Колос – Олександрія