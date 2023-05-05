Вже дев'ять років Україна захищає свою незалежність від загарбників з Росії. При цьому українці відмовляються від всього російського, аби не спонсорувати терористів.

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Втім є чимало зрадників або просто недалеких людей, які не бачать у Росії ворога. Наприклад, спортсмени нерідко їздили до країни-терористки заробляти гроші.

Тиск ультрас Ворскли дався взнаки

Така історія сталась із двома футболістами полтавської Ворскли Андрієм Кравчуком та Іваном Пономаренком. Перший прийшов у Ворсклу влітку 2022-го, другий – цієї зими.

Як повідомляють ЗМІ, ультрас полтавців зустрілось із керівництвом команди і поставило вимогу щодо розірвання контракту з колаборантами. Функціонери задовольнили прохання вболівальників, з яких багато військовослужбовців, що захищають Україну.

Кравчук грав у Росії

Відзначимо, що Андрій Кравчук є вихованцем донецького Олімпіка, за який грав до 2020 року. У 2021-му півзахисник перебрався "запорєбрік" та став гравцем московського Торпєдо.

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У цьому клубі Кравчук пробув півтора сезони і у березні 2022-го розірвав з ним контракт "за сімейними обставинами". Протягом цього сезону Андрій награв п'ять матчів за Ворсклу, відзначившись голом та асистом.

Пономаренко допомагав колаборантам у Криму

Що ж стосується Пономаренка, то воротар народився у Криму, але є вихованцем Дніпра. У 2019-му він переїхав на окупований півострів, де грав у чемпіонаті Криму під керівництвом окупантів за Кримтєпліцу.

Пізніше Іван грав у таджицькому ЦСКА Душанбе, а також у Буковині та Львові. Саме у останній команді він починав цей сезон, зігравши чотири матчі в УПЛ. За Ворсклу Пономаренко так і не дебютував.