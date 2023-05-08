Кривбас – Динамо 0:1

Гол: Попов, 48

Динамо все ще веде боротьбу за потрапляння в першу трійку з підсумками сезону. Кривбас же намагається потрапити у першу п'ятірку, щоб з наступного сезону грати в єврокубках. У матчі між цими командами в Кривому Розі перемогу здобули гості.

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Сам матч розпочався із запізненням. Гра була запланована на 13:00. Але через повітряну тривогу початок гри відклали, і стартовий свисток пролунав лише о 13:15.

У першому таймі ближче до забитого голу були саме господарі поля. Вони активно пресингували суперників, створюючи раз за разом моменти біля воріт Нещерета. В одній з атак м'яч влучив в перекладину воріт після удару Луньова. Хоча і без Нещерета тут теж не обійшлося, чий дотик до м'яча і не дав йому залетіти у ворота.

А на початку другого тайму "динамівці" забили гол. Після розіграшу кутового Андрієвський навісив у штрафний майданчик, де Попов головою відправив м'яч у ворота.

Пропущений гол на початку тайму дещо спантеличив господарів поля. І в них довго нічого не виходило. Та й до кінця матчу криворіжці так і не зуміли "пробити" Нещерета.

Динамо перемогло у третьому поспіль матчі, коли командою з тренерського містка керує Олександр Шовковський. Кияни поки й далі на четвертому місці, але вони наблизилися до третьої Зорі на відстань двох очок (правда в луганців ще матч в запасі). Кривбас же залишився на шостому місці. А відставання від Олександрії й далі складає шість очок. При цьому що в суперника ще матч попереду.

Відеоогляд матчу Кривбас – Динамо