Зоря – Дніпро-1 2:1

Голи: Русин, 55, Герреро, 58 – Довбик, 90+3

Зоря та Дніпро-1 провели центральну зустріч в рамках 21-го туру Української Прем'єр-ліги, з якої переможцем вийшов луганський колектив. Команди дали змогу Шахтарю відірватися, проте і відірвалися від Динамо, пише 24 Канал.

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Луганський колектив досить активно розпочав поєдинок, забивши гол вже у дебюті матчу. Проте м'яч Зорі арбітр зустрічі скасував, оскільки автор не зарахованого голу Едуардо Герреро потрапив у мінімальний офсайд. Луганський колектив ще декілька стартових хвилин продовжував атакувати свого суперника, та більше нічого у першому таймі в "біло-чорним" свторити не судилося.

Та от Дніпро-1 перехопив ініціативу у свої руки, насівши на ворота свого опонента, проте усі моменти "спортклубівців" нівелював або голкіпер Зорі, або ж стійка воріт. На дніпровський клуб уже в першій половині зустрічі чекали проблеми, оскільки Дніпро-1 зробив аж дві вимушені заміни. З поля зійшли Пасіч та Каплієнко, а замість них з'явилися Хайнер та Матарріта.

Другий тайм зняв з матчу клеймо "безгольової зустрічі", оскільки Зоря вистрілила дублетом. Майже одразу після відновлення зустрічі, на 55-ій хвилині гол на свій рахунок записав Назарій Русин. Ігор Снурніцин обіграв декількох футболістів Дніпра-1 та віддав пас на нападника Зорі, який потужним ударом прошив голкіпера суперника.

Уже на 58-ій хвилині Русин асистував. Назарій віддав шикарну передачу у карний майданчик Дніпра-1, де Едуардо Герреро залишалося просто не зіпсувати нагоду. Панамський форвард свій гол у матчі все-таки оформив, 2:0. Такий розвиток подій ніби збив з ніг "спортклубівців", а от Зоря продовжувала атакувати, проте потішити своїх вболівальників забити голами "біло-чорним" більше не вдалося. Дніпро-1 спершу забив фантомний гол, який виявився після порушення правил у атаці, тому взяття воріт навіть на мить не потішило "спортклубівців".

Та уже в комапенсований арбітром час, на 90+3 хвилині зустрічі Артем Довбик записав на свій рахунок 18 гол у сезоні. Нападник Дніпра-1 замкнув передачу з кутового, проте радості на обличчі форварда не було, оскільки той усвідомлював, що часу, аби вирвати хоча б нічию у Дніпра-1 більше немає, 2:1

Не дивлячись на перемогу Зорі, команди у турнірній таблиці з місця не зрушили. Дніпро-1 все ж залишився на 2-ій сходинці чемпіонату України (45 очок у активі), відстаючи від Шахтаря тепер на 4 пункти. Луганський колектив посів 3-є місце УПЛ (43 очка у активі), відірвавшись від Динамо на 3 бали, та зазіхнувши на "срібло" чемпіонату.

Відеоогляд матчу Зоря – Дніпро-1: