Шахтар підпускає Дніпро-1 та Зорю, львів'яни у зоні вильоту: турнірна таблиця УПЛ після 19 туру

Підбиваємо підсумки першого квітневого туру чемпіонату України 2022-2023. Лідер турнірної таблиці втратив очки в Одесі та загострив боротьбу за чемпіонство.

У неділю, 2 квітня, завершився 19 тур УПЛ. На останній день були винесені ігри за участю чотирьох грандів і в одному з них сталася сенсація, пише 24 канал.

До теми Довбик повторив результативне досягнення Реброва та Косиріна в УПЛ

У 19 турі були зіграні всі вісім матчів, у яких було забито 21 гол. Це середня результативність по турніру – 2,6 гола за гру. Всі результати останнього туру виглядають наступним чином:

Минай – Інгулець 1:2

Металіст – Колос 0:0

Верес – Кривбас 1:2

Олександрія – Ворскла 3:0

Львів – Динамо 0:2

Металіст 1925 – Дніпро-1 0:3

Чорноморець – Шахтар 2:2

Зоря – Рух 3:0

Основні моменти 19 туру

Головною сенсацією стала нічия в Одесі. Чорноморець зумів дати бій Шахтарю та здобув один бал у результативному матчі (2:2). Це дозволило загострити інтригу в боротьбі за золото УПЛ.

Інші переслідувачі "гірників" здобули впевнені перемоги. Динамо та Зоря виграли у львівських команд, Дніпро-1 розгромив Металіст 1925, а Олександрія не мала проблем із Ворсклою.

Читайте також Динамівець Бєсєдін забив перший гол за майже 2 роки: відео рідкісного моменту

У грі дніпрян хет-триком відзначився Артем Довбик. Для нападника це 15-ий гол в сезоні, що дозволило йому відірватися від динамівця Віталія Буяльського на чотири м'ячі.

В зоні вильоту опинились два клуба зі Львова – Рух та Львів. Правда, у них ще є по матчу в запасі, а "жовто-чорні" відстають від рятівної зони всього на один бал

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 18 13 4 1 47-14 43 2 Дніпро-1 18 13 3 2 37-13 42 3 Зоря 19 12 4 3 42-25 40 4 Динамо 19 11 3 5 27-16 36 5 Олександрія 18 8 7 3 32-25 31 6 Кривбас 19 7 4 8 16-22 25 7 Колос 19 6 6 7 15-20 24 8 Інгулець 18 6 4 8 19-22 22 9 Металіст 1925 19 4 9 6 17-31 21 10 Ворскла 19 5 5 9 22-28 20 11 Чорноморець 19 4 7 8 18-25 19 12 Минай 19 4 6 9 14-23 18 13 Металіст 19 4 6 9 17-17 18 14 Верес 19 5 3 11 21-28 18 15 Рух 18 4 5 9 19-29 17 16 Львів 18 3 4 11 13-28 13

Найкращі бомбардири УПЛ:

Артем Довбик (Дніпро-1) – 15 Віталій Буяльський (Динамо) – 11 Таулян Сефері (Ворскла) – 8 Данило Сікан (Шахтар) – 8 Михайло Мудрик (Шахтар) – 7 Максим Третьяков (Олександрія) – 7

Розклад 20 туру чемпіонату України: