25-річний форвард оформив хет-трик у ворота харківського Металіста 1925. Для цього Артему Довбику знадобилось 10 хвилин другого тайму – з 71-ї по 81-шу хвилини. Два з трьох голів були забиті із пенальті.

Цікаво Хет-трик за 10 хвилин: Довбик зміцнив свою перевагу у гонці бомбардирів УПЛ

Увійшов в історію українського футболу

Усі результативні удари Довбика принесли розгромну перемогу Дніпру-1 над Металістом 1925 з рахунком 0:3.

Для Артема хет-трик у ворота харків'ян став вже третім у поточному сезоні УПЛ. Раніше від таких досягнень нападника дніпрян страждали голкіпери Зорі та Колоса.

Завдяки цьому Довбик став в один ряд із легендою Динамо Сергієм Ребровим та колишнім футболістом Чорноморця Олександром Косиріним.

Лише цим трьох українським гравцям вдалось оформити три хет-трики в одному чемпіонаті. Реброву це вдалось зробити у далекому сезоні-1999/2000, а Косиріну – у сезоні-2007/2008.

До слова. Довбик став лише четвертим футболістом в історії українського футболу, який відзначився трьома голами після виходу із заміни. Раніше це вдавалось Андрію Тотовицькому, Владиславу Супрязі та Сергію Старенькому.

Відзначимо, що завдяки трьом м'ячам у 19-му турі УПЛ Довбик збільшив свою перевагу у бомбардирських перегонах української першості. Тепер його перевага складає над найближчим суперником вже 4 голи.

У сезоні-2022/2023 Довбик забив 20 голів у 27 зіграних поєдинках в усіх турнірах Дніпра-1. Також у його активі 5 асистів. Нагадаємо, що було багато розмов про ймовірний перехід Артема у топовий європейський чемпіонат. Але Дніпро-1 намагається усіма силами втримати забивного форварда.

Зверніть увагу! Вже 9 квітня Довбик може покращити свою статистику. У цей день підопічні Олександра Кучера зіграють проти Львова.