Гол українського нападника Омонії на 55-й хвилині відкрив рахунок у матчі 1:0. Артем Бєсєдін забив вперше за майже два роки, а точніше за 707 днів, пише 24 Канал.

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Раз в рік і Бєсєдін забиває

Футболісти Омонії перехопили м'яч на частині поля суперника після невдалої передачі голкіпера Пафоса. Бєсєдін отримав скидання від партнера по команді, обробив м'яч та наважився на дальній постріл. Воротар суперника дотягнувся до м'яча, але не зміг парирувати потужний удар українця.

Востаннє форвард Динамо відзначався у воротах суперника ще 25 квітня 2021 року у ворота Інгульця. Тоді Артем ще й запам'ятався результативним асистом.

У поточному сезоні Бєсєдін провів вже 29 матчів, у яких якраз забив один гол, віддав 2 асисти та заробив 5 жовтих карток.

Відео голу Бєсєдіна у ворота Пафоса

Нагадаємо, що Бєсєдін виступає за Омонію на правах оренди до кінця сезону-2022/2023. Його контракт належить київському Динамо, який розрахований до кінця 2024 року.

Додамо, що вже у компенсований до матчу час Омонія подвоїла свою перевагу завдяки голу Ектора Юсте. Підсумковий рахунок зустрічі 2:0 на користь господарів.

Нинішній клуб Бєсєдіна йде на 6-му місці у Першому дивізіоні Кіпру після 29 турів, маючи у своєму активі 45 балів. Пафос із 52 очками йде четвертим.