В воскресенье, 2 апреля, завершился 19-й тур УПЛ. На последний день были вынесены игры с участием четырех грандов и в одном из них произошла сенсация, пишет 24 канал.
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В 19 туре были сыграны все восемь матчей, в которых был забит 21 гол. Это средняя результативность по турниру – 2,6 гола за игру. Все результаты последнего тура выглядят следующим образом:
- Минай – Ингулец 1:2
- Металлист – Колос 0:0
- Верес – Кривбасс 1:2
- Александрия – Ворскла 3:0
- Львов – Динамо 0:2
- Металлист 1925 – Днепр-1 0:3
- Черноморец – Шахтер 2:2
- Заря – Рух 3:0
Основные моменты 19 тура
Главной сенсацией стала ничья в Одессе. Черноморец сумел дать бой Шахтеру и получил один балл в результативном матче (2:2). Это позволило обострить интригу в борьбе за золото УПЛ.
Другие преследователи "горняков" одержали уверенные победы. Динамо и Заря выиграли у львовских команд, Днепр-1 разгромил Металлист 1925 года, а у Александрии не было проблем с Ворсклой.
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В игре днепрян хет-триком отличился Артем Довбык. Для нападающего это 15-й гол в сезоне, что позволило ему оторваться от динамовца Виталия Буяльского на четыре мяча.
В зоне вылета оказались два клуба из Львова – Рух и Львов. Правда, у них еще есть по матчу в запасе, а "желто-черные" отстают от спасительной зоны всего на один балл.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|18
|13
|4
|1
|47-14
|43
|2
|Днепр-1
|18
|13
|3
|2
|37-13
|42
|3
|Заря
|19
|12
|4
|3
|42-25
|40
|4
|Динамо
|19
|11
|3
|5
|27-16
|36
|5
|Александрия
|18
|8
|7
|3
|32-25
|31
|6
|Кривбасс
|19
|7
|4
|8
|16-22
|25
|7
|Колос
|19
|6
|6
|7
|15-20
|24
|8
|Ингулец
|18
|6
|4
|8
|19-22
|22
|9
|Металлист 1925
|19
|4
|9
|6
|17-31
|21
|10
|Ворскла
|19
|5
|5
|9
|22-28
|20
|11
|Черноморец
|19
|4
|7
|8
|18-25
|19
|12
|Минай
|19
|4
|6
|9
|14-23
|18
|13
|Металлист
|19
|4
|6
|9
|17-17
|18
|14
|Верес
|19
|5
|3
|11
|21-28
|18
|15
|Рух
|18
|4
|5
|9
|19-29
|17
|16
|Львов
|18
|3
|4
|11
|13-28
|13
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Артем Довбык (Днепр-1) 15
- Виталий Буяльский (Динамо) – 11
- Таулян Сефери (Ворскла) – 8
- Даниил Сикан (Шахтер) – 8
- Михаил Мудрик (Шахтер) – 7
- Максим Третьяков (Александрия) – 7
Расписание 20 тура чемпионата Украины:
- 7 апреля (пятница), 15:00. Ворскла – Ингулец
- 8 апреля (суббота), 13:00. Динамо – Минай
- 8 апреля (суббота), 14:00. Шахтер – Металлист
- 8 апреля (суббота), 15:00. Кривбасс – Заря
- 8 апреля (суббота), 15:00. Рух – Верес
- 9 апреля (воскресенье), 13:00. Днепр-1 – Львов
- 9 апреля (воскресенье), 13:00. Александрия – Черноморец
- 9 апреля (воскресенье), 15:00. Колос – Металлист 1925