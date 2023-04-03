В воскресенье, 2 апреля, завершился 19-й тур УПЛ. На последний день были вынесены игры с участием четырех грандов и в одном из них произошла сенсация, пишет 24 канал.

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В 19 туре были сыграны все восемь матчей, в которых был забит 21 гол. Это средняя результативность по турниру – 2,6 гола за игру. Все результаты последнего тура выглядят следующим образом:

Минай – Ингулец 1:2

Металлист – Колос 0:0

Верес – Кривбасс 1:2

Александрия – Ворскла 3:0

Львов – Динамо 0:2

Металлист 1925 – Днепр-1 0:3

Черноморец – Шахтер 2:2

Заря – Рух 3:0

Основные моменты 19 тура

Главной сенсацией стала ничья в Одессе. Черноморец сумел дать бой Шахтеру и получил один балл в результативном матче (2:2). Это позволило обострить интригу в борьбе за золото УПЛ.

Другие преследователи "горняков" одержали уверенные победы. Динамо и Заря выиграли у львовских команд, Днепр-1 разгромил Металлист 1925 года, а у Александрии не было проблем с Ворсклой.

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В игре днепрян хет-триком отличился Артем Довбык. Для нападающего это 15-й гол в сезоне, что позволило ему оторваться от динамовца Виталия Буяльского на четыре мяча.

В зоне вылета оказались два клуба из Львова – Рух и Львов. Правда, у них еще есть по матчу в запасе, а "желто-черные" отстают от спасительной зоны всего на один балл.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтер 18 13 4 1 47-14 43 2 Днепр-1 18 13 3 2 37-13 42 3 Заря 19 12 4 3 42-25 40 4 Динамо 19 11 3 5 27-16 36 5 Александрия 18 8 7 3 32-25 31 6 Кривбасс 19 7 4 8 16-22 25 7 Колос 19 6 6 7 15-20 24 8 Ингулец 18 6 4 8 19-22 22 9 Металлист 1925 19 4 9 6 17-31 21 10 Ворскла 19 5 5 9 22-28 20 11 Черноморец 19 4 7 8 18-25 19 12 Минай 19 4 6 9 14-23 18 13 Металлист 19 4 6 9 17-17 18 14 Верес 19 5 3 11 21-28 18 15 Рух 18 4 5 9 19-29 17 16 Львов 18 3 4 11 13-28 13

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Артем Довбык (Днепр-1) 15 Виталий Буяльский (Динамо) – 11 Таулян Сефери (Ворскла) – 8 Даниил Сикан (Шахтер) – 8 Михаил Мудрик (Шахтер) – 7 Максим Третьяков (Александрия) – 7

Расписание 20 тура чемпионата Украины: