Синхронні осічки грандів, підйом Кривбаса та Чорноморця: турнірна таблиця УПЛ після 13 туру
Звітний тур чемпіонату України вийшов непередбачуваним. Дніпро-1, Шахтар та Динамо не змогли виграти, а Інгулець попрощався із наставником.
Підійшов до закінчення 13 тур чемпіонату України з футболу. Вклався він всього у два дні і подарував фанатам чимало сенсацій. Чого тільки коштують втрати очок від всіх грандів.
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Тур вийшов не дуже результативним – всього 19 голів було забито, це в середньому 2,3 м'ячі на поєдинок, пише 24 канал. При цьому у 12 турі була показана всього одна червона картка (Денису Попову з Динамо. Результати наступні:
- Олександрія – Верес 3:2
- Ворскла – Дніпро-1 1:1
- Шахтар – Зоря 2:2
- Металіст-1925 – Інгулець 2:1
- Динамо – Колос 0:0
- Металіст – Кривбас 0:1
- Чорноморець – Львів 2:0
- Рух – Минай 1:1
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Дніпро-1
|12
|10
|2
|0
|28:7
|32
|2
|Шахтар
|11
|8
|3
|0
|25:7
|27
|3
|Зоря
|12
|7
|2
|3
|25:18
|23
|4
|Олександрія
|11
|7
|2
|2
|21:14
|23
|5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|18:12
|20
|6
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17:18
|17
|7
|Колос
|12
|4
|4
|4
|10:14
|16
|8
|Металіст
|12
|4
|3
|5
|15:19
|15
|9
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14:16
|15
|10
|Металіст 1925
|12
|3
|5
|4
|11:17
|14
|11
|Рух
|12
|3
|3
|6
|14:19
|12
|12
|Кривбас
|12
|3
|3
|6
|8:13
|12
|13
|Минай
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|14
|Чорноморець
|12
|2
|3
|7
|8:13
|9
|15
|Львів
|12
|2
|3
|7
|9:19
|9
|16
|Інгулець
|11
|1
|4
|6
|9:16
|7
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Гонка бомбардирів:
- Віталій Буяльський (Динамо) – 9
- Артем Довбик (Дніпро-1) – 9
- Таллес (Рух) – 6
- Максим Прядун (Металіст) – 6
- Данило Сікан (Шахтар) – 6
Основні моменти:
- Дніпро-1 та Шахтар одночасно втратили очки проти міцних команд. Команда Олександра Кучера не змогла переграти Ворсклу, а донеччани поділили бали із третьою Зорею.
- Також без перемоги залишилось і Динамо, яке розійшлось миром із Колосом. Кияни догравали матч у меншості, а наприкінці супермомент не реалізував Лонвейк.
- Олександрія наздогнала Зорю, вигравши у Вереса в дуже напруженому поєдинку. Для команди Юрія Гури це вже третя перемога в останніх п'яти матчах.
- Кривбас вперше в сезоні залишив зону вильоту та перехідних матчів. Підопічні Вернидуба змогли вистраждати мінімальну перемогу над Металістом. У свою чергу в зону плей-аут опустився Минай, який розписав нічию із Рухом.
- А ось Чорноморець зміг покинути зону вильоту. Одесити впевнено здолали Львів. Саме підопічні Дулуба тепер йдуть 15-ими.
- Замикає таблицю Інгулець, який поступився Металісту 1925. Ці гра стала останньою для Сергій Лавриненка на посту тренера петрівців.
До відома Друга відставка в УПЛ: Інгулець звільнив тренера, який виводив їх у фінал Кубка України
Розклад 14 туру УПЛ:
- 18 листопада, 13:00. Зоря – Олександрія
- 19 листопада, 13:00. Дніпро-1 – Шахтар
- 19 листопада, 14:00. Колос – Ворскла
- 20 листопада, 12:00. Минай – Металіст
- 20 листопада, 14:00. Кривбас – Металіст 1925
- 21 листопада, 12:00. Інгулець – Львів
- 21 листопада, 14:00. Верес – Динамо
- невідомо. Рух – Чорноморець