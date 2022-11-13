Динамо – Колос 0:0

Підійшли до закінчення п'ять матчів 13 туру УПЛ. На неділю були винесені ігри всіх лідерів, в тому числі Динамо, яке приймало у Києві Колос, пише 24 канал.

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Команда з Ковалівки програла два попередніх поєдинки, через що скотилась на сьому позицію. А ось кияни навпаки додали та завдяки трьом перемогам поспіль витягли себе із середини таблиці.

У грі з Колосом Луческу залишив всіх легіонерів на лаві запасних. Матч проходив під диктовку "біло-синіх", однак реалізація у господарів підводила. Динамо зробило ставку на дальні постріли, з якими без проблем справлявся Волинець.

У другому таймі киян підвів Попов. У не надто гострій ситуації Денис грубо зіграв против Мякушка та отримав друге попередження, залишивши поле. У Динамо виникло ще кілька моментів після цього, однак вони їх не реалізували.

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Найбільш прикрим можна назвати промах Лонвейка, який вийшов на заміну. Після скидки від Гармаша голандець у дотик замикав по пустих воротах, однак примудрився з пари метрів пробити вище.

Таким чином Динамо втрачає бали у матчі з Колосом та залишається на п'ятій сходинці. Відстань від другого Шахтаря зберігається у сім балів. Колос же продовжує йти сьомим.

Відеоогляд матчу Динамо – Колос: