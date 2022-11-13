У неділю в Києві відбувся поєдинок 13 туру УПЛ між Металістом 1925 та Інгульцем. Команда Сергія Лавриненка поступилась харків'янам після того, як забила першою.

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Для команди з Петрового цей сезон складається поки невдало. Інгулець здобув лише одну перемогу в 11-ти матчах і йде на передостанньому місці. Таке положення справ явно не сподобалось президенту клуба Олександру Поворознюку.

Офіціальний сайт клубу повідомив про звільнення Сергія Лавриненка з поста головного тренера клубу. Президент Інгульця подякував спеціалісту за довгу співпрацю.

Хочу висловити щирі слова подяки за багаторічну працю та значний внесок у розвиток Інгульця Сергію Лавриненку. Я ціную й поважаю його як професіонала та просто чудову людину. Дякую йому за віддачу та старання. Але футбол - це завжди емоції та терпіння. Воно колись закінчується. Я думаю, не тільки в мене, а і в усіх вболівальників клубу. Тому я прийняв рішення - попрощатися з Сергієм Лавриненком і дати змогу проявити себе новим та перспективним людям. Футбол має бути віддушиною для нас у такі складні часи. Тож працюймо на перемогу,

– заявив Поворознюк.

Також Олександр Григорович повідомив, що у найближчих матчах виконувати обов'язки головного тренера буде Младен Бартулович, який був асистентом Лавриненка.

36-річний хорват відомий по своїм виступам в УПЛ за Дніпро, Кривбас, Арсенал, Карпати, Ворсклу, Волинь та, власне, Інгулець. Також на рахунку Младена є дві гри за свою національну збірну.

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Нагадаємо, що Лавриненко був одним зі старожилів УПЛ, адже очолив Інгулець аж у 2016 році. За цей час він вивів команду в УПЛ з Першої Ліги, а також доходив з нею до фіналу Кубка України у 2019 році. До цього Сергій два роки очолював кропивницьку Зірку.

Довідка. Це вже друга відставка в УПЛ цього сезону. Раніше роботу у Металісті 1925 втратив Валерій Кривенцов. Йому на заміну прийшли Едмар та Олег Голодюк (в дуеті).