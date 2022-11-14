Подошел к концу 13-й тур чемпионата Украины по футболу. Уложился он всего в два дня и подарил фанатам немало сенсаций. Чего только стоят потери очков от всех грандов.

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Тур получился не очень результативным – всего 19 голов были забиты, это в среднем 2,3 мяча на поединок, пишет 24 канал. При этом в 12 туре была показана всего одна красная карточка (Денису Попову из Динамо. Результаты следующие:

Александрия – Верес 3:2

Ворскла – Днепр-1 1:1

Шахтер – Заря 2:2

Металлист-1925 – Ингулец 2:1

Динамо – Колос 0:0

Металлист – Кривбасс 0:1

Черноморец – Львов 2:0

Рух – Минай 1:1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Днепр-1 12 10 2 0 28:7 32 2 Шахтер 11 8 3 0 25:7 27 3 Заря 12 7 2 3 25:18 23 4 Александрия 11 7 2 2 21:14 23 5 Динамо 11 6 2 3 18:12 20 6 Верес 13 5 2 6 17:18 17 7 Колос 12 4 4 4 10:14 16 8 Металлист 12 4 3 5 15:19 15 9 Ворскла 13 4 3 6 14:16 15 10 Металлист 1925 12 3 5 4 11:17 14 11 Рух 12 3 3 6 14:19 12 12 Кривбасс 12 3 3 6 8:13 12 13 Минай 12 2 4 6 8:14 10 14 Черноморец 12 2 3 7 8:13 9 15 Львов 12 2 3 7 9:19 9 16 Ингулец 11 1 4 6 9:16 7

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Гонка бомбардиров:

Виталий Буяльский (Динамо) – 9 Артем Довбык (Днепр-1) – 9 Таллес (Рух) – 6 Максим Прядун (Металлист) – 6 Даниил Сикан (Шахтер) – 6

Основные моменты:

Днепр-1 и Шахтер одновременно потеряли очки против крепких команд. Команда Александра Кучера не смогла переиграть Ворсклу, а дончане поделили баллы с третьей звездой.

Также без победы осталось и Динамо, разошедшееся миром с Колосом. Киевляне доигрывали матч в меньшинстве, а в конце супермомент не реализовал Лонвейк.

Александрия догнала Зорю, выиграв у Вереса в очень напряженном поединке. Для команды Юрия Гуры это уже третья победа в последние пять матчей.

Кривбасс впервые в сезоне покинул зону вылета и переходных матчей. Подопечные Вернидуба смогли выстрадать минимальную победу над Металлистом. В свою очередь в зону плей-аут опустился Минай, расписавший ничью с Рухом.

А вот Черноморец смог покинуть зону вылета. Одесситы уверенно одолели Львов. Именно подопечные Дулуба теперь идут 15-ми.

Замыкает таблицу Ингулец, уступивший Металлисту 1925 года. Эта игра стала последней для Сергей Лавриненко на посту тренера петровцев.

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Расписание 14 тура УПЛ: