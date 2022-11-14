Подошел к концу 13-й тур чемпионата Украины по футболу. Уложился он всего в два дня и подарил фанатам немало сенсаций. Чего только стоят потери очков от всех грандов.

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Тур получился не очень результативным – всего 19 голов были забиты, это в среднем 2,3 мяча на поединок, пишет 24 канал. При этом в 12 туре была показана всего одна красная карточка (Денису Попову из Динамо. Результаты следующие:

  • Александрия – Верес 3:2
  • Ворскла – Днепр-1 1:1
  • Шахтер – Заря 2:2
  • Металлист-1925 – Ингулец 2:1
  • Динамо – Колос 0:0
  • Металлист – Кривбасс 0:1
  • Черноморец – Львов 2:0
  • Рух – Минай 1:1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Днепр-1 12 10 2 0 28:7 32
2 Шахтер 11 8 3 0 25:7 27
3 Заря 12 7 2 3 25:18 23
4 Александрия 11 7 2 2 21:14 23
5 Динамо 11 6 2 3 18:12 20
6 Верес 13 5 2 6 17:18 17
7 Колос 12 4 4 4 10:14 16
8 Металлист 12 4 3 5 15:19 15
9 Ворскла 13 4 3 6 14:16 15
10 Металлист 1925 12 3 5 4 11:17 14
11 Рух 12 3 3 6 14:19 12
12 Кривбасс 12 3 3 6 8:13 12
13 Минай 12 2 4 6 8:14 10
14 Черноморец 12 2 3 7 8:13 9
15 Львов 12 2 3 7 9:19 9
16 Ингулец 11 1 4 6 9:16 7

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Гонка бомбардиров:

  1. Виталий Буяльский (Динамо) – 9
  2. Артем Довбык (Днепр-1) – 9
  3. Таллес (Рух) – 6
  4. Максим Прядун (Металлист) – 6
  5. Даниил Сикан (Шахтер) – 6

Основные моменты:

  • Днепр-1 и Шахтер одновременно потеряли очки против крепких команд. Команда Александра Кучера не смогла переиграть Ворсклу, а дончане поделили баллы с третьей звездой.
  • Также без победы осталось и Динамо, разошедшееся миром с Колосом. Киевляне доигрывали матч в меньшинстве, а в конце супермомент не реализовал Лонвейк.
  • Александрия догнала Зорю, выиграв у Вереса в очень напряженном поединке. Для команды Юрия Гуры это уже третья победа в последние пять матчей.
  • Кривбасс впервые в сезоне покинул зону вылета и переходных матчей. Подопечные Вернидуба смогли выстрадать минимальную победу над Металлистом. В свою очередь в зону плей-аут опустился Минай, расписавший ничью с Рухом.
  • А вот Черноморец смог покинуть зону вылета. Одесситы уверенно одолели Львов. Именно подопечные Дулуба теперь идут 15-ми.
  • Замыкает таблицу Ингулец, уступивший Металлисту 1925 года. Эта игра стала последней для Сергей Лавриненко на посту тренера петровцев.

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Расписание 14 тура УПЛ:

  • 18 ноября, 13:00. Заря – Александрия
  • 19 ноября, 13:00. Днепр-1 – Шахтер
  • 19 ноября, 14:00. Колос – Ворскла
  • 20 ноября, 12:00. Минай – Металлист
  • 20 ноября, 14:00. Кривбасс – Металлист 1925
  • 21 ноября, 12:00. Ингулец – Львов
  • 21 ноября, 14:00. Верес – Динамо
  • неизвестно. Рух – Черноморец