Підійшов до закінчення 13 тур чемпіонату України з футболу. Вклався він всього у два дні і подарував фанатам чимало сенсацій. Чого тільки коштують втрати очок від всіх грандів.

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Тур вийшов не дуже результативним – всього 19 голів було забито, це в середньому 2,3 м'ячі на поєдинок, пише 24 канал. При цьому у 12 турі була показана всього одна червона картка (Денису Попову з Динамо. Результати наступні:

Олександрія – Верес 3:2

Ворскла – Дніпро-1 1:1

Шахтар – Зоря 2:2

Металіст-1925 – Інгулець 2:1

Динамо – Колос 0:0

Металіст – Кривбас 0:1

Чорноморець – Львів 2:0

Рух – Минай 1:1

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Дніпро-1 12 10 2 0 28:7 32 2 Шахтар 11 8 3 0 25:7 27 3 Зоря 12 7 2 3 25:18 23 4 Олександрія 11 7 2 2 21:14 23 5 Динамо 11 6 2 3 18:12 20 6 Верес 13 5 2 6 17:18 17 7 Колос 12 4 4 4 10:14 16 8 Металіст 12 4 3 5 15:19 15 9 Ворскла 13 4 3 6 14:16 15 10 Металіст 1925 12 3 5 4 11:17 14 11 Рух 12 3 3 6 14:19 12 12 Кривбас 12 3 3 6 8:13 12 13 Минай 12 2 4 6 8:14 10 14 Чорноморець 12 2 3 7 8:13 9 15 Львів 12 2 3 7 9:19 9 16 Інгулець 11 1 4 6 9:16 7

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Гонка бомбардирів:

Віталій Буяльський (Динамо) – 9 Артем Довбик (Дніпро-1) – 9 Таллес (Рух) – 6 Максим Прядун (Металіст) – 6 Данило Сікан (Шахтар) – 6

Основні моменти:

Дніпро-1 та Шахтар одночасно втратили очки проти міцних команд. Команда Олександра Кучера не змогла переграти Ворсклу, а донеччани поділили бали із третьою Зорею.

Також без перемоги залишилось і Динамо, яке розійшлось миром із Колосом. Кияни догравали матч у меншості, а наприкінці супермомент не реалізував Лонвейк.

Олександрія наздогнала Зорю, вигравши у Вереса в дуже напруженому поєдинку. Для команди Юрія Гури це вже третя перемога в останніх п'яти матчах.

Кривбас вперше в сезоні залишив зону вильоту та перехідних матчів. Підопічні Вернидуба змогли вистраждати мінімальну перемогу над Металістом. У свою чергу в зону плей-аут опустився Минай, який розписав нічию із Рухом.

А ось Чорноморець зміг покинути зону вильоту. Одесити впевнено здолали Львів. Саме підопічні Дулуба тепер йдуть 15-ими.

Замикає таблицю Інгулець, який поступився Металісту 1925. Ці гра стала останньою для Сергій Лавриненка на посту тренера петрівців.

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Розклад 14 туру УПЛ: