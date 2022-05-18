На турнірі багато гравців із країн-агресорів, тому мені не легко, – Цуренко про Ролан Гаррос

Українська тенісистка Леся Цуренко виступить на престижному турнірі Ролан Гаррос. На жаль, у Франції не відсторонили росіян та білорусів від участі у змаганні.

Тенісистка: На турнірі все для всіх однаково

Леся Цуренко поділилася думками про участь у Ролан Гаррос під час війни в Україні. За її словами до всіх спортсменів однакове ставлення на турнірі.

До теми Виступатимуть під нейтральним статусом: росіян та білорусів не відсторонять від Ролан Гаррос

"На Ролан Гаррос все так само як і минулого року. Усе працює, як завжди. Тільки хочу зазначити, що я дуже щаслива, що прибрали ковідні протоколи, і ти можеш жити де хочеш. Не потрібно носити маски.

Чи помітила я якесь особливе ставлення у зв’язку з війною в Україні? Немає нічого такого. На турнірі все для всіх однаково, немає жодного особливого ставлення", – сказала Цуренко.

Тільки я відчуваю певну напругу, бо мені не дуже легко перебувати на турнірах, знаючи, що у мене в країні війна. І тут багато гравців із країн-агресорів, тому мені не дуже легко, але я намагаюся не думати про це та сконцентруватися лише на тенісі,

– наголосила тенісистка.

Чому росіян не відсторонили від турніру

Російський та білоруських тенісистів відсторонили від Вімблдону. Відповідне рішення підтримали й інші країни: Норвегія, Швеція, Фінляндія та Ісландія.

Проте самі ж тенісні структури відреагували досить негативно. У ATP та WTA заявили, що відсторонення росіян та білорусів від турніру – це несправедливість. Керівник Жіночої тенісної асоціації пригрозив турніру серйозним рішенням.

Президент федерації тенісу Франції Жиль Мореттон повідомив, що росіяни та білоруси зможуть виступити на відкритому чемпіонаті Франції.

За його словами федерація тенісу Франції, дотримується декларації від 9 березня 2022 року, яку підписали всі спортивні міністерства Європейського союзу та інші країни, що приєдналися, згідно з якою російські та білоруські спортсмени мають виступати в нейтральному статусі.

Також він відмовився коментувати рішення Вімблдону щодо представників ворожих країн.

. 2022 року кваліфікація Ролан Гаррос стартувала 16 травня, а ігри основної сітки відбудуться з 22 травня до 5 червня.