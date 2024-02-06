Калініна та Цуренко стартували на турнірі в Абу-Дабі: як зіграли українські тенісистки

Престижний турнір категорії WTA500 в Абу-Дабі зібрав 28 тенісисток. Україну на змаганнях представляють Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Українські тенісистки стартували на турнірі з 1/16 фіналу. На жаль, перше коло змогла подолати лише Ангеліна Калініна, пише 24 Канал.

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Ангеліна Калініна (Україна) – Лучія Бронцетті (Італія) 2:0 (6:1, 7:6(1))

Уродженка Нової Каховки у поточному сезоні ще не перемагала. Ангеліна невдало виступила на Australian Open, турнірах в Брісбені та Аделаїді, вибувши зі змагань за підсумком перших матчів. Неприємну серію українка перервала в Абу-Дабі.

У першому сеті Калініна впевнено обіграла італійку Бронцетті з рахунком 6:1. Проте друга партія могла завершитися на користь суперниці.

Після трьох геймів Ангеліна поступалася з рахунком 0:3. Та все ж українка зуміла здійснити камбек та виграла непросту партію – 7:6. Суперниці провели на корті 1 годину 46 хвилин.

Леся Цуренко (Україна) – Людміла Самсонова 0:2 (0:6, 1:6)

Друга учасниця від України Леся Цуренко не змогла протистояти "нейтральній" Людмілі Самсоновій. Росіянка підходила до матчу із серією трьох поразок поспіль. На жаль, зустріч пройшла за повної переваги представниці країни-агресорки. Цуренко зуміла виграти лише один гейм з 13-ти.

Таким чином, Леся Цуренко завершила свій виступ на турнірі в Абу-Дабі. Натомість Ангеліна Калініна у 1/8 фіналу зустрінеться із Самсоновою. Очна зустріч визначить учасницю чвертьфіналу.