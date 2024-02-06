Украинские теннисистки стартовали на турнире с 1/16 финала. К сожалению, первый круг смогла преодолеть только Ангелина Калинина, пишет 24 Канал.

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Ангелина Калинина (Украина) – Лучия Бронцетти (Италия) 2:0 (6:1, 7:6(1))

Уроженка Новой Каховки в текущем сезоне еще не побеждала. Ангелина неудачно выступила на Australian Open, турнирах в Брисбене и Аделаиде, выбыв из соревнований по итогам первых матчей. Неприятную серию украинка прервала в Абу-Даби.

В первом сете Калинина уверенно обыграла итальянку Бронцетти со счетом 6:1. Однако вторая партия могла завершиться в пользу соперницы.

После трех геймов Ангелина уступала со счетом 0:3. И все же украинка сумела совершить камбэк и выиграла непростую партию – 7:6. Соперницы провели на корте 1 час 46 минут.

Леся Цуренко (Украина) – Людмила Самсонова 0:2 (0:6, 1:6)

Вторая участница от Украины Леся Цуренко не смогла противостоять "нейтральной" Людмиле Самсоновой. Россиянка подходила к матчу с серией трех поражений подряд. К сожалению, встреча прошла при полном преимуществе представительницы страны-агрессора. Цуренко сумела выиграть лишь один гейм из 13-ти.

Таким образом, Леся Цуренко завершила свое выступление на турнире в Абу-Даби. Ангелина Калинина в 1/8 финала встретится с Самсоновой. Очная встреча определит участницу четвертьфинала.