Без Світоліної, але з надіями на успіх: чотири українки зіграють на турнірі WTA1000 в Пекіні

Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко вийдуть на корти в столиці Китаю. Представництво нашої країни ще може збільшитись.

У середу в Пекіні стартує престижний тенісний турнір серед жінок категорії WTA1000. На змагання у столицю Китаю з'їдуться 96 топспортсменок світу, в тому числі і як мінімум чотири українки, повідомляє 24 Канал.

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Квартет або квінтет

Гарантоване місце у основній стадії отримали Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. Також до них може доєднатися і Юлія Стародубцева, якщо пройде кваліфікацію.

Тим часом, наші дівчата дізнались своїх перших суперниць. Костюк та Ястремська завдяки своєму рейтингу пропустять перше коло та почнуть свій шлях одразу з другого.

Марті дістанеться непроста опонентка, адже на неї вийде переможниця пари Слоан Стівенс – Кеті Волинець. А вже в 1/16 фіналу Костюк може зіграти проти казашки Юлії Путінцевої.

Що стосується Ястремської, то до неї жереб був трохи більш прихильним. Даяна почне свій шлях битвою проти Наді Подороски (Аргентина) або ж Рень Юфен (Китай).

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У свою чергу Калініна та Цуренко стартують з першого раунду. Ангеліні доведеться битися з Бернардою Перою за право потрапити у друге коло на "нейтральну" росіянку Катерину Александрову.

Цуренко ж починає матчем проти Вікторії Томової з Болгарії. В разі успіху Леся зіграє у другому раунді із Паулою Бадосою (Іспанія). Старт турніру в Пекіні запланований на 25 вересня.