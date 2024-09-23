В среду в Пекине стартует престижный теннисный турнир среди женщин категории WTA1000. На соревнования в столицу Китая съедутся 96 топ-спортсменок мира, в том числе и как минимум четыре украинки, сообщает 24 Канал.

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Квартет или квинтет

Гарантированное место в основной стадии получили Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Также к ним может присоединиться и Юлия Стародубцева, если пройдет квалификацию.

Между тем, наши девушки узнали своих первых соперниц. Костюк и Ястремская благодаря своему рейтингу пропустят первый круг и начнут свой путь сразу со второго.

Марте достанется непростая оппонентка, ведь на нее выйдет победительница пары Слоан Стивенс – Кэти Волынец. А уже в 1/16 финала Костюк может сыграть против казашки Юлии Путинцевой.

Что касается Ястремской, то к ней жребий был чуть более благосклонным. Даяна начнет свой путь битвой против Нади Подороски (Аргентина) или же Рень Юфен (Китай).

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В свою очередь Калинина и Цуренко стартуют с первого раунда. Ангелине придется сразиться с Бернардой Перою за право попасть во второй круг на "нейтральную" россиянку Екатерину Александрову.

Цуренко же начинает матчем против Виктории Томовой из Болгарии. В случае успеха Леся сыграет во втором раунде с Паулой Бадосой (Испания). Старт турнира в Пекине запланирован на 25 сентября.