Діана Шнайдер – Марта Костюк 2:0 (7:6, 6:3)

Це була перша очна зустріч між тенісистками. У ній відбувалися справжні гойдалки, які врешті-решт, на жаль, закінчилися поразкою першої ракетки України, пише 24 Канал.

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Початок матчу був за Мартою, яка вже у четвертому геймі змогла зробити перший брейк. Проте за рахунку 3:1 на свою користь українка не розвинула успіх і програла чотири поспіль гейми.

Після цього Костюк змогла зібратися, а доля сету вирішувалася на тай-брейку. Марта мала в ньому перевагу з рахунком 6:3, проте не реалізувала три поспіль сетболи, а згодом ще один і, в підсумку, віддала партію, яка вже була в неї в кишені – 7:9.

Другий сет видався вже не таким близьким. Шнайдер зі старту вирвалася вперед та мала перевагу в рахунку 5:1.

Після цього Костюк спробувала повернутися, вигравши два гейми та перший розіграш на подачі суперниці. Проте надалі "нейтральна" тенісистка все ж таки закрила сет і матч – 6:3.

Дивіться відеоогляд матчу Шнайдер – Костюк

Зазначимо, що це був сьомий чвертьфінал для Марти Костюк у нинішньому сезоні. До півфінальної стадії вона поки пробилася тричі.