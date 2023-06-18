Українські тенісистки дізналися імена суперниць на трав'яному турнірі WTA у Бірмінгемі

19 червня стартує основна сітка турніру WTA 250 у Бірмінгемі. Три українські тенісистки розпочнуть змагання з першого кола, а Даяна Ястремська зіграє у фіналі кваліфікації.

Трав'яну частину тенісного сезону в турі WTA продовжить турнір Birmingham Classic. Українські тенісистки дізналися своїх суперниць в основній сітці змагань, пише 24 Канал.

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З ким зіграють українки

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (№25 WTA) в першому колі зустрінеться з американкою Алішею Паркс. Суперниця українки займає 43 місце в рейтингу WTA. Тенісистки двічі зустрічалися між собою. Наразі рахунок зустрічей рівний – 1:1. Цього року Калініна обіграла Паркс у першому колі турніру WTA 250 у Лінці.

Марта Костюк (№35 WTA) розпочне турнір у Бірмінгемі матчем проти росіянки Анастасії Потапової (№22 WTA). Тенісистки вже зустрічалися цього року. На жаль, українка поступилася представниці країни-агресорки на турнірі WTA 1000 у Маямі.

Еліна Світоліна (№73 WTA), яка отримала wildcard в основну сітку, проведе матч з представницею Чехії Ліндою Фругвіртовою (№58 WTA). Раніше турнірні шляхи тенісисток жодного разу не перетиналися.

Нарешті, до трьох представниць України в першому раунді може приєднатися Даяна Ястремська (№135 WTA). Але для цього нашій тенісистці потрібно перемогти у фіналі кваліфікації Терезу Мартінцову з Чехії (№121 WTA). Нагадаємо, що у півфіналі відбору Даяна в "українському дербі" перемогла Лесю Цуренко за підсумком двох сетів.

Поєдинки основної сітки турніру WTA 250 у Бірмінгемі стартують з 19 червня 2023 року. У 2008 році переможницею турніру у Бірмінгемі стала українська тенісистка Катерина Володько (Бондаренко).