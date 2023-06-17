Леся Цуренко (Україна) – Даяна Ястремська (Україна) 0:2 (2:6, 2:6)

Матч в Бірмінгемі став дебютним для Даяни Ястремської та Лесі Цуренко. Раніше турнірні шляхи українок жодного разу не перетиналися, пише 24 Канал.

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Нещодавня травма Цуренко далася взнаки

Поєдинок впевнено розпочала 23-річна одеситка. Після трьох геймів Даяна вела в рахунку 3:0. Лише в четвертому геймі Леся взяла перше очко, але переломити хід партії їй не вдалося. Перший сет завершився з рахунком 6:2 на користь Ястремської.

В другому сеті Цуренко взяла два гейми, але наступні 6 геймів віддала Ястремській. Це дозволило одеситці завершити партію з рахунком 6:2 та виграти матч 2:0. Тож у підсумку Даяна вийшла у фінал кваліфікації, залишивши за бортом свою співвітчизницю.

Цілком ймовірно, що Леся ще не оговталася від травми, яка завадила їй завершити поєдинок проти першої ракетки світу Іги Швьонтек на недавньому турнірі Ролан Гаррос.

У фіналі кваліфікації Ястремська зустрінеться з переможницею матчу Джессіки Понше з Франції та чешки Терези Мартінцової.

Зазначимо, що з основної сітки розпочнуть турнір у Бірмінгемі українки Ангеліна Калініна та Марта Костюк. У парному розряді змагатимуться Людмила та Надія Кіченок.

Цікаво. У 2008 році переможницею турніру у Бірмінгемі стала українська тенісистка Катерина Володько (Бондаренко). Тоді у фіналі українка перемогла бельгійку Янину Вікмайєр.