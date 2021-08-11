Турнір у Монреалі: коли грає Світоліна після тріумфу на Олімпіаді

Турнір WTA 1000 у Монреалі стане першим для Еліни Світоліної після виступу на Олімпійських іграх у Токіо. Перша ракетка України зіграє свій перший матч вже 11 серпня.

Розклад виступів українок

Відразу дві українські тенісистки вийдуть на корт 11 серпня у Монреалі (Канада). Першою свій матч проведе Еліна Світоліна.

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Бронзова призерка Олімпіади-2020 розпочне турніру проти британки Йоханни Конти. Суперниця українки йде на 41 місці у рейтингу WTA. Поєдинок відбудеться третім запуском. Світоліна вийде на центральний корт відразу по завершенню зустрічі Аріни Соболенко та Слоун Стівенс.

Орієнтовний початок матчу за участю Еліни – 21:00 за київським часом.

Для Світоліної цей американський турнір стане першим після поїздки у Токіо, де 26-річна тенісистка здобула для України "бронзу". Вона у драматичному матчі за третє місце здолала представницю Казахстану Олену Рибакіну.

Ще одна українка Даяна Ястремська вже покинула одиночний турнір. Але продовжує виступи у парному розряді. Вона разом із латвійкою Альоною Остапенко зіграють проти чесько-австралійської пари Квети Пешки та Еллен Перес. Матч стартує не раніше 23:30 за Києвом. Нагадаємо, що Ястремська вже у першому колі одиночного розряді вилетіла від американки Слоун Стівенс. Зустріч тривала три сети – 4:6, 6:1, 4:6.