Даяна Ястремська – Слоун Стівенс 1:2 (4:6, 6:1, 4:6)

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Для Ястремської та Стівенс це була перша очна зустріч. Причому американка, на відміну від українки, підходила до неї, не маючи в активі виступів на Олімпійських Іграх у Токіо.

Матч тривав 1 годину та 58 хвилин. Ястремська 9 разів подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 6 з 15 брейкпоінтів.

Поразка Ястремської стала четвертою поспіль. Українська тенісистка востаннє перемагала у чвертьфіналі турніру в Гамбургу, здолавши італійку Сару Еррані.

У наступному раунді Стівенс зіграє проти лідера посіву Аріни Соболенко з Білорусі.

Також 10 серпня у Монреалі визначилася суперниця першої "ракетки" України Еліни Світоліної (5), яка отримала третій номер посіву і пропускає стартовий раунд. Опонентка українки по другому колу – британка Йоганна Конта (41).