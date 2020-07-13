Нападник "Динамо" Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди у "Анкарагюджю", побився із партнером у команді. Через це Фатіх Мерт виключив футболіста із заявки на матч проти "Галатасарая".

Родрігеш був виключений із заявки через бійку з одноклубником Анте Кулушичем напередодні зустрічі, повідомляє Fanatik.

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Витівки легіонера

Після одного з командних сніданків капітан Кулушич зробив попередження Родрігесу за те, що той вийшов окремо від команди. Це розлютило Жерсона, він вилаявся і вдарив свого товариша у команді по обличчю.

Через цей інцидент головний наставник виключив із заявки футболіста на матч проти "Галатасарая". Керівництво не надто задоволене поведінкою Родрігеса і планує повернути його киянам.

У турецькій Суперлізі на його рахунку 11 матчів, у яких йому вдалося забити шість голів (4 з пенальті) і віддати дві результативні передачі.

Кар'єра Родрігеса в "Динамо"