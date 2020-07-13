Одіозний легіонер "Динамо" Родрігес побив свого одноклубника
Нападник "Динамо" Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди у "Анкарагюджю", побився із партнером у команді. Через це Фатіх Мерт виключив футболіста із заявки на матч проти "Галатасарая".
Родрігеш був виключений із заявки через бійку з одноклубником Анте Кулушичем напередодні зустрічі, повідомляє Fanatik.
Читайте також: Циганик: "Динамо" потрібно продати Родрігеса та забути про нього
Витівки легіонера
Після одного з командних сніданків капітан Кулушич зробив попередження Родрігесу за те, що той вийшов окремо від команди. Це розлютило Жерсона, він вилаявся і вдарив свого товариша у команді по обличчю.
Через цей інцидент головний наставник виключив із заявки футболіста на матч проти "Галатасарая". Керівництво не надто задоволене поведінкою Родрігеса і планує повернути його киянам.
У турецькій Суперлізі на його рахунку 11 матчів, у яких йому вдалося забити шість голів (4 з пенальті) і віддати дві результативні передачі.
Кар'єра Родрігеса в "Динамо"
- Влітку 2019 Родрігес перейшов в "Динамо" з японського "Джубіло Івата" за 2 мільйони євро.
- Контракт із футболістом укладений на п'ять років.
- За киян він провів 12 матчів у першій половині сезону і забив два голи. Згодом через конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком перестав потрапляти до основного складу і взимку був відправлений в оренду в Туреччину.
- Окрім конфлікту із тренером, Родрігес неодноразово приїжджав на тренування із перегаром. Такими діями він також відзначався і у попередніх клубах.
- Зараз футболіст грає в оренді у турецькому "Анкарагюджю".