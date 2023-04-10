Криваві гроші не пахнуть: турецький гранд підпише контракт з російським "Газпромом"

Ще один турецький клуб спокусився на величезні гроші країни-агресора. 16-разовий чемпіон Туреччини найближчим часом підпише спонсорський контракт з "Газпромом".

Російського монополіста "Газпром" поганою мітлою вигнали з європейського футболу в лютому 2022 року. Після початку повномасштабної війни від співпраці з компанією країни-терориста відмовилися УЄФА та низка клубів Європи. Проте на криваві гроші "Газпрому" спокусився турецький Бешикташ.

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Росія збільшує свій вплив на Туреччину

За повідомленням турецьких ЗМІ, найближчим часом Бешикташ підпише угоду про співробітництво з "Газпромом". У клуба завершився 10-річний контракт з попереднім спонсором "Vodafone". Тож тепер менеджмент турецького гранда обрав новим спонсором російську компанію.

Очікується, що на наступному тижні віцепрезидент Бешикташа Шерхан Четинсая поїде в Росію, де зустрінеться з главою "Газпрому" Алєксєєм Міллером. В результаті перемовин буде підписаний 5-річний контракт, згідно з яким турецький клуб отримає 60 мільйонів євро.

Крім того, "Газпром" посприяє переходу одного з гравців Локомотива до Бешикташу. Скоріше за все мова йде про хавбека Дмітрія Барінова.

Нагадаємо, що це не перший випадок співпраці турецьких клубів з Росією. Колишній суперник київського Динамо у єврокубках Фенербахче оголосив про співпрацю з російським Зєнітом. Клуби планують проводити товариські зустрічі та обмінюватися досвідом.

Зазначимо, що "Газпром" тривалий час був спонсором німецького клубу Шальке та Ліги чемпіонів. Проте в перші ж дні повномасштабної агресії проти України співпраця з компанією була зупинена. Також нагадаємо, що Путін багато років використовував компанію в якості "газової зброї" проти України та шантажував Європу.