Российский монополист "Газпром" плохой метлой был изгнан из европейского футбола в феврале 2022 года. После начала полномасштабной войны от сотрудничества с компанией страны-террориста отказались УЕФА и ряд клубов Европы. Однако на кровавые деньги "Газпрома" соблазнился турецкий Бешикташ.

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Россия увеличивает свое влияние на Турцию

По сообщению турецких СМИ, в ближайшее время Бешикташ подпишет соглашение о сотрудничестве с "Газпромом". У клуба завершился 10-летний контракт с предыдущим спонсором "Vodafone". Теперь менеджмент турецкого гранда выбрал новым спонсором российскую компанию.

Ожидается, что на следующей неделе вице-президент Бешикташа Шерхан Четинсая уедет в Россию, где встретится с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. В результате переговоров будет подписан 5-летний контракт, согласно которому турецкий клуб получит 60 миллионов евро.

Кроме того, "Газпром" поспособствует переходу одного из игроков Локомотива в Бешикташ. Скорее всего речь идет о хавбеке Дмитрии Баринове.

Напомним, что это не первый случай сотрудничества турецких клубов с Россией. Бывший соперник киевского Динамо по еврокубкам Фенербахче объявил о сотрудничестве с российским Зенитом. Клубы планируют проводить товарищеские встречи и обмениваться опытом.

Отметим, что "Газпром" долгое время являлся спонсором немецкого клуба Шальке и Лиги чемпионов. Однако в первые дни полномасштабной агрессии против Украины сотрудничество с компанией было остановлено. Также напомним, что Путин много лет использовал компанию в качестве "газового оружия" против Украины и шантажировал Европу.