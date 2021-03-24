Туреччина у божевільній грі перемогла Нідерланди завдяки хет-трику Їлмаза: відео

Збірні Туреччини та Нідерландів 24 березня зустрілися у матчі першого туру групи G відбору на чемпіонат світу-2022. Перемогу у божевільному матчі несподівано здобула Туреччина.

Туреччина – Нідерланди 4:2

Голи: Їлмаз, 15, 34 (п), 81, Чалханоглу, 46 – Классен, 75, де Йонг, 76

Незабитий пенальті: Депай, 90+4 (Нідерланди)

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Турецька збірна більш цілісно виглядала від старту матчу. Туркам вдавалося комбінувати та виходити з оборони. Натомість Нідерланди створювали загрозу здебільшого завдяки стандартним положенням.

Уже на 15 хвилині господарі були попереду. Туркам вдалося розігнати атаку, поки гравці Нідерландів вимагали пенальті. У підсумку 35-річний капітан господарів Бурак Їлмаз завдав красивого удару з-за меж штрафного. М'яч рикошетом від руки оборонця опинився у сітці воріт.

Нідерланди відповіли хорошою нагодою у Малена. Нападник ПСВ обігрався з Депаєм та пробив з меж штрафного точно у голкіпера.

У середині тайму Мален прийшов у власний штрафний, щоб допомогти оборонцям Нідерландів. Допоміг так, що арбітр призначив пенальті. Удар з позначки впевнено реалізував Їлмаз.

Наприкінці тайму Маттейс Де Ліг був близький, щоб скоротити рахунок. Після навісу у штрафний захисник пробив головою, однак оборонець турків не дозволив м'ячу перетнути лінію воріт.

Відразу по перерві Туреччина втретє приголомшила суперника. Не встиг Тім Крул стати у ворота, як Хакан Чалханоглу застав голкіпера зненацька. М'яч залетів у нижній кут воріт – 3:0!

Третій пропущений гол змусив Нідерланди максимально активізуватися попереду. Моменти біля воріт посипалися, мов яблука з дерева. У середині тайму нідерландці відіграли 2 голи буквально за хвилину.

Спершу Классен неймовірним чином приборкав м'яч у штрафному, розвернувся та прошив голкіпера. А через хвилину де Йонг відгукнувся на черговий навіс і м'яч не без крихти везіння опинився у сітці воріт – 3:2!

Здавалося, що Нідерланди переломили хід гри й близькі до камбеку. Та проти був неймовірний Їлмаз. Турки заробили гострий штрафний і стандартне положення вирішив виконати капітан. Їлмаз скаженим ударом буквально поклав м'яч у "дев'ятку".

Команди вирішили не зупинятися на шести голах. У компенсований час Нідерланди змарнували дві нагоди, після чого отримали право на пенальті. Однак удар з позначки не зміг реалізувати Депай.

Таким чином, Туреччина здобула сенсаційну перемогу. Зауважимо, що Нідерланди – суперник збірної України на груповому етапі Євро-2020.

Туреччина – Нідерланди відеоогляд