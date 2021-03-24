Одна з найбільш титулованих команд світу Німеччина 25 березня розпочне відбір на чемпіонат світу-2022 у Катарі. Суперником чотириразових чемпіонів світу в дебютній грі стане непоступлива Ісландія. Саме проти них Маншафт розпочне похід за 5 титулом чемпіонів світу.

Збірна Німеччини після провального ЧС-2018, на якому не змогла вийти з групи, продовжує перебувати у зоні турбулентності. Німці провалили дві поспіль Ліги націй і змогли реабілітуватися у відборі на Євро-2020.

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У світлі невдач наставник Маншафт Йоахім Льов заявив, що покине свій пост влітку 2021 року. Втім, саме під його керівництвом Німеччина розпочне відбір на ЧС-2022 та зіграє на Євро-2020.

Льову слід залишити своєму наступнику шанси повезти збірну в Катар. Тому в матчі з Ісландією німцям потрібно тільки перемагати. Останній матч 2020 року Німеччина програла Іспанії (6:0), тому повинна реабілітуватися.

Німеччина – Ісландія: прогноз Favbet

Шляхи Німеччини та Ісландії перетиналися у далекому 2003 році, коли команди грали у відборі на Євро-2004. Поєдинок в Ісландії завершився без голів, а вдома Німеччина впевнено перемогла 3:0.

Букмекери вважають, що Німеччина спокійно виграє матч проти Ісландії. Перемогу підопічних Йоахіма Льова оцінюють коефіцієнтом 1,12. Якщо Ісландія здобуде сенсаційну звитягу – коефіцієнт 23. Нічия у поєдинку оцінена коефіцієнтом 10.

Збірні Німеччини та Ісландії аж ніяк не можуть похвалитися хорошою обороною. Обидві збірні багато пропускають, тому в їх протистоянні варто чекати голів. Коефіцієнт 2,15 на тотал більше 3.5.

Також можна зробити ставку на те, що обидві команди заб'ють, що оцінено коефіцієнтом 2,49.

Збірна Німеччини має у своєму складі надзвичайно результативних Сержа Гнабрі та Лероя Сане. Футболісти Баварії перебувають у прекрасній формі та готові забивати голи.

Гол Гнабрі у ворота ісландців оцінений коефіцієнтом 1,90. Натомість на точний постріл Сане – коефіцієнт 2,20. У складі Ісландії букмекери виокремили Кольбейна Сігторссона, гол якого оцінений коефіцієнтом 6.

Матч групи J Німеччина – Ісландія відбудеться на "Шауінсланд Райзен Арені" (Дуйсбург). Початок гри о 21:45.