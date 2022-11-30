Збірні Польщі та Аргентини не надто вдало стартували на ЧС-2022. Аргентинці створили чи не головну сенсацію турніру, в першому ж матчі поступившись Саудівській Аравії. Правда після цього обіграли Мексику.

Польща ж не зуміла перемогти Мексику, хоча мала можливість відзначитися з пенальті. Натомість здолала Саудівську Аравію, і цього разу вже у ворота "кадри" не забили пенальті.

Варте уваги Польща чи Аргентина: хто стане невдахою групи C та не вийде в плей-офф ЧС-2022

Тож перед останнім туром Польща посідає перше місце, маючи чотири очки. По три очки в активі Аргентини та Саудівської Аравії. А Мексика – на останньому місці з одним балом.

Відтак переможець матчу Польща – Аргентина гарантовано вийде в 1/8 фіналу. Якщо це буде Польща, то команда вийде з першого місця. У випадку перемоги Аргентини, вона теж може сподіватися на перше місце в групі (це за умови, що Саудівська Аравія не виграє в Мексики з кращою різницею у три голи чи більше, аніж це зробить "альбіселесте").

Хоча Польща та Аргентина можуть обидві вийти в плей-офф. Це станеться у випадку, якщо матч між ним закінчиться внічию, а Саудівська Аравія у паралельному матчі не переможе Мексику, але й не програє з різницею в чотири голи чи більше. Або якщо Аргентина мінімально переможе Польщу, а Мексика з таким же рахунком – Саудівську Аравію. Тоді Польща буде вище в турнірній таблиці саме завдяки кращій різниці забитих-пропущених голів.

Матч Польща – Аргентина розпочнеться о 21:00. Трансляція матчу буде доступна в ефірі місцевих телеканалів "Суспільного", а також на сайті "Суспільне Спорт". Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Польща – Аргентина для тих, хто не зможе спостерігати за перипетіями на полі наживо.

Польща – Аргентина онлайн