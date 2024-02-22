Трубін – герой: український голкіпер вивів Бенфіку до 1/8 фіналу Ліги Європи
Анатолій Трубін став найкращим гравцем матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між французькою Тулузою та португальською Бенфікою. Українець зберіг ворота на замку, завдяки чому його команда пройшла до наступної стадії.
Тулуза – Бенфіка – 0:0 (перший матч 1:2)
На "Муніципальному стадіоні" у Тулузі відбувся поєдинок у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому місцева однойменна французька команда приймала португальську Бенфіку. Матч визначав володаря путівки до 1/8 фіналу турніру.
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Сухий матч Трубіна приніс Бенфіці перемогу в протистоянні
Ворота португальського клубу захищав українець Анатолій Трубін, якому протягом зустрічі вдалося неодноразово врятувати "орлів". Трубіну вдалося зберегти ворота на замку і тим самим здобути для своєї команди потрібний результат.
Поєдинок завершився нічиєю із рахунком 0:0. Завдяки перемозі, здобутій тиждень тому в Лісабоні з рахунком 2:1, Бенфіка пройшла до наступної стадії Ліги Європи.Важливо. Авторитетний статистичний портал Sofascore поставив Трубіну високу оцінку 8,0 за гру. Це найвищий бал у складі обох команд, тож Трубін, безсумнівно, один із головних героїв цього протистояння.
Варто зазначити, що Анатолій Трубін провів 12-й сухий матч за португальський клуб. В інших 20 поєдинках Бенфіки він пропустив сумарно 27 голів.