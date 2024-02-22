Тулуза – Бенфіка – 0:0 (перший матч 1:2)

На "Муніципальному стадіоні" у Тулузі відбувся поєдинок у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому місцева однойменна французька команда приймала португальську Бенфіку. Матч визначав володаря путівки до 1/8 фіналу турніру.

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Сухий матч Трубіна приніс Бенфіці перемогу в протистоянні

Ворота португальського клубу захищав українець Анатолій Трубін, якому протягом зустрічі вдалося неодноразово врятувати "орлів". Трубіну вдалося зберегти ворота на замку і тим самим здобути для своєї команди потрібний результат.

Поєдинок завершився нічиєю із рахунком 0:0. Завдяки перемозі, здобутій тиждень тому в Лісабоні з рахунком 2:1, Бенфіка пройшла до наступної стадії Ліги Європи.

Важливо. Авторитетний статистичний портал Sofascore поставив Трубіну високу оцінку 8,0 за гру. Це найвищий бал у складі обох команд, тож Трубін, безсумнівно, один із головних героїв цього протистояння.

Варто зазначити, що Анатолій Трубін провів 12-й сухий матч за португальський клуб. В інших 20 поєдинках Бенфіки він пропустив сумарно 27 голів.

Відеоогляд матчу Тулуза – Бенфіка