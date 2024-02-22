Тулуза – Бенфика – 0:0 (первый матч 1:2)

На "Муниципальном стадионе" в Тулузе состоялся ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором местная одноименная французская команда принимала португальскую Бенфику. Матч определял обладателя путевки в 1/8 финала турнира.

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Сухой матч Трубина принес Бенфике победу в противостоянии

Ворота португальского клуба защищал украинец Анатолий Трубин, которому в течение встречи удалось неоднократно спасти "орлов". Трубину удалось сохранить ворота на замке и тем самым добыть для своей команды нужный результат.

Поединок завершился ничьей со счетом 0:0. Благодаря победе, добытой неделю назад в Лиссабоне со счетом 2:1, Бенфика прошла в следующую стадию Лиги Европы.

Важно. Авторитетный статистический портал Sofascore поставил Трубину высокую оценку 8,0 за игру. Это самый высокий балл в составе обеих команд, поэтому Трубин, несомненно, один из главных героев этого противостояния.

Стоит отметить, что Анатолий Трубин провел 12-й сухой матч за португальский клуб. В остальных 20 поединках Бенфики он пропустил суммарно 27 голов.

Видеообзор матча Тулуза – Бенфика