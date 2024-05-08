В УАФ відреагували на ситуацію з футболістом Хуста, якого затримали працівники ТЦК

Зникнення футболіста Хуста Миколи Сираша набула широкого розголосу. В УАФ прокоментували своє бачення ситуації з мобілізацією футболіста.

Футбольний клуб Першої ліги Хуст повідомив про зникнення свого гравця Миколи Сираша. 25-річного гравця затримали на вокзалі працівники ТЦК та доставили до військкомату.

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В УАФ відреагували на резонансну подію

За інформацією головного тренера команди Володимира Циткіна, Сираша відправили до Мукачева. Зв'язок із самим футболістом відсутній.

Ситуацію з мобілізованим у такий спосіб футболістом прокоментували в УАФ.

Українська асоціація футболу не уповноважена впливати на мобілізаційні процеси, що здійснюються відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Ключовим завданням УАФ разом з УПЛ та ПФЛ в секторі професіонального футболу, є забезпечення проведення змагань в умовах воєнного стану з урахуванням встановлених вимог Міністерства молоді і спорту України та Кабінету Міністрів України,

– йдеться у заяві УАФ.

Нагадаємо, що в січні 2024 року президентом УАФ став Андрій Шевченко. Футбольна громадськість розраховувала, що новий керівник асоціації допоможе врегулювати питання мобілізації гравців під час чемпіонату.

Затримання футболіста працівниками ТЦК: основні події