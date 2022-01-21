Ця гонка мала бути відбірковою, – Меркушина поскаржилася, що не їде на Олімпіаду-2022
Джерело:"Суспільне"
Анастасія Меркушина опинилася поза заявкою збірної України з біатлону на Олімпійські ігри в Пекіні. Після індивідуальної гонки, під час якої був оголошений склад, Меркушина прокоментувала рішення головного тренера збірної України Уроша Велепця.
Меркушина: На Олімпійські ігри їде не прізвище, а українка
Меркушина розповіла, що індивідуальна гонка в Антгольці начебто мала бути відбірковою. До цього місце у збірній на Олімпіаду собі гарантували Олена Білосюк, Юлія Джима та Валентина Семеренко.
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За інші два місця, окрім Меркушиної, боролися Ірина Петренко й Дарія Блашко. Саме ці дві біатлоністки й потрапили до складу. При цьому Меркушина звернула увагу, що Блашко знялася з індивідуальної гонки в Антгольці.
Бачите, наскільки змінюється інформація. Наскільки я чула, ця гонка мала бути відбірковою. Я не розумію причин, через які не вийшла Дарія Блашко. Тому що такі слова як... Я не знаю, чим вона це мотивує,
– сказала Анастасія.
Цікаво, що Дарія Блашко, яка до переходу в збірну України виступала за Білорусь, також скаржилася на відбір. Блашко говорила, що повинні бути чіткі критерії відбору.
Меркушина розповіла, що саме наставник збірної України Урош Велепець говорив, що етап в Антгольці буде відбірковим. Проте склад оголосили під час першої жіночої гонки в Антгольці.
"Скажімо, один нам відомий тренер у своєму інтерв'ю сказав, що незважаючи на свої результати, Меркушина повинна виходити і боротися. Я не говорила жодного слова, виходила і показувала своє на лижні. Так, я сьогодні не була найшвидшою, я не стріляла найкраще, але динаміку у підвищенні я показала", – зазначила Меркушина.До уваги. В індивідуальній гонці Анастасія з трьома штрафними хвилинами посіла 37-е місце.
Меркушина заявила, що на Олімпійські ігри має їхати той, хто демонструє кращі результати.
Я справді впевнена, що мають їхати найкращі, бо на Олімпійські ігри їде не прізвище, а українка. Має їхати той, хто покаже найкращий результат навіть у тих умовах, які зараз є. Я не ображаюся,
– сказала біатлоністка.
Вона додала, що справедливого відбору на Олімпіаду немає через умови, пов'язані з пандемією.
"Навіть якщо я не поїду, то боротимуся за свою країну в інших змаганнях. Тому що справедливого відбору просто немає і не може бути через умови, в яких ми через всі пандемії, хвороби. Це спорт, життя не закінчується. Було стільки Олімпіад, на які я не поїхала, і будуть ще стільки, на які я не поїду. Нема за що переживати", – резюмував Меркушина.
Меркушина програла конкуренцію
- З трійки Блашко, Петренко, Меркушина саме Анастасія демонструвала найслабші результати у сезоні-2021/2022.
- Найкращий результат Блашко в сезоні – 20-а сходинка в гонці переслідування в Ансі. Також Блашко здобула "бронзу" в міксті в Обергофі та двічі фінішувала третьою на Кубку IBU в Ідре.
- Петренко вдалося здобути "срібло" на Кубку IBU в Шушені. Щодо Кубка світу, то поки найкраща гонка для Ірини була в Антгольці – 32-е місце в "індивідуалці". Також вона фінішувала 33-ю в персьюті в Рупольдингу.
- Меркушина найкращий результат продемонструвала в Антгольці. Згадане вище 37-е місце.
- Слід зауважити, що після другого етапу Кубка світу в Естерсунді Меркушина повернулася в Україну через проблеми зі здоров'ям. Лікар у Києві повідомив біатлоністці, що в неї отит, ларингіт, бронхоспазм.