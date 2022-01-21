Напередодні Олімпійських ігор у Пекіні в жіночій збірній України з біатлону спалахує скандал із попаданням в остаточну олімпійську заявку.

До слова Тренер жіночої збірної України з біатлону розповів, чому досі не визначили склад на Олімпіаду

До олімпійської жіночої команди вже відібрались Валентина Семеренко, Юлія Джима та Олена Білосюк. Два місця ще залишаються вакантними. Тренерський штаб за підсумками виступів в Антхольці перегляне Дарію Блашко, Ірину Петренко та Анастасію Меркушину.

Така невизначеність викликала негативну реакцію у Блашко. На думку спортсменки, засади відбору на Олімпіаду ніким не контролюються.

"Спочатку було оголошено, що я начебто проходжу. Тепер – незрозуміла ситуація, ніхто нічого не каже. Сподіваюся, мої результати в сезоні сказали за себе. Відбір, мабуть, мав бути закінчений у Рупольдингу, але було ухвалено рішення затягнути його далі. До Антгольця", – почала вона.

Повинні бути якісь критерії, які затверджуватимуть міністерство, федерація, НОК. Оскільки це державні справи, то не приватна лавочка. Ми всі виступаємо за країну, билися за попадання, щоб представляти свою країну гідно. Відбиралися, готувалися. Сподіваюся, що зможу потрапити до заявки,

– заявила Блашко.

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