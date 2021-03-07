Цуренко розбила Тревісан та вийшла в основну сітку турніру в ОАЕ

Тенісистка Леся Цуренко 7 березня у фіналі кваліфікації турніру в ОАЕ зіграли проти італійки Мартіни Тревізан. Українка здобула перемогу та зіграє в основній сітці змагань.

Тенісистки провели на корті 1 годину 38 хвилин. Українка Леся Цуренко зуміла у двох сетах здолати представницю Італії.

До теми Цуренко без проблем розбила Буксу у першому колі в ОАЕ

Мартіна Тревізан (Італія) – Леся Цуренко (Україна) 0:2 (2:6, 1:6)

Другий поєдинок українки на турнірі став ще легшим за матч першого кола проти іспанки Крістіни Букси. Цуренко та Тревізан впевнено взяли стартові гейми – 1:1. Далі українська тенісистка тричі поспіль брала гейми та довела рахунок до 1:4.

У наступному геймі італійка з брейком дещо скоротила перевагу українки, але для перемоги у першому сеті цього було недостатньо. У підсумку Цуренко з брейком збільшила перевагу у восьмому геймі з сет-пойнтом взяла першу партію – 2:6.

Тревізан невдало розпочала другий сет 0:2. Третій гейм був "вишенькою на торті" у цій зустрічі. Шість брейків було у тенісисток, щоб вирвати очко. Італійка у цьому розіграші була сильнішою 1:2. Далі українській тенісистці не було рівних на корті, вона виграла чотири гейми поспіль та довела матч до перемоги – 1:6. Цікаво, що останні два гейми дались з труднощами для Лесі.

Хто може стати суперницею Цуренко у стартовому матчі основної сітки

Медісон Кіс

Маркета Вондроушова

Крістіна Плішкова

Аманда Анісімова

Полона Херцог

Гарбінє Мугуруса

Сорана Кирстя

Шелбі Роджерс

Цуренко виграла фінал кваліфікації та тепер виступатиме в основній сітку турніру в ОАЕ. Українка виконала по три брейки у кожному сеті, а за весь поєдинок програла один гейм на власній подачі.