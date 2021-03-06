Досвідчена українська тенісистка Леся Цуренко 6 березня перемогла у першому колі кваліфікації в ОАЕ. Її суперницею стала іспанка Крістіна Букса.

Тенісистки провели на корті 1 годину 8 хвилин. У двох сетах Цуренко без зайвих труднощів здолала Буксу.

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Крістіна Букса (Іспанія) – Леся Цуренко (Україна) 0:2 (2:6, 2:6)

Саме українка була фавориткою цього протистояння. Хоча її гра у новому році не давала 100% впевненості у її перемозі. На початку матчу обидві тенісистки впевнено взяли по гейму – 1:1. Далі гра в іспанки зовсім не клеїлась. Вона віддала три гейми поспіль на своїх подачах. У порівнянні Леся віддала суперниці лише один гейм.

За рахунку 2:2 Цуренко взяла чотири гейми поспіль та залишила перший сет за собою – 2:6. Цікаво, що у цій партії 31-річна українка припустилась на одну подвійну помилку більше – 3 проти 2-х у представниці Іспанії.

Друга партія стала ідентичною за сценарієм. Знову ключовим став п'ятий гейм, коли Леся вийшла вперед у рахунку та завершила матч до логічної перемоги. Українка у вирішальному геймі двічі подавала на матч, але одного разу суперниця змогла відіграти брейк. Однак на більше іспанки не вистачило – 2:6.

До слова. За цю зустрічі Цуренко жодного разу не подала на виліт, а от її суперниця тричі вдало брала очки на ейсі. У Лесі й більше подвійних помилок – 6 проти 5 у Букси.