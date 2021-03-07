Теннисистка Леся Цуренко 7 марта в финале квалификации турнира в ОАЭ сыграли против итальянки Мартины Тревизан. Украинка одержала победу и сыграет в основной сетке соревнований.

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Украинка Леся Цуренко сумела в двух сетах одолеть представительницу Италии.

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Мартина Тревизан (Италия) – Леся Цуренко (Украина) 0:2 (2:6, 1:6)

Второй поединок украинки на турнире стал еще легче матча первого круга против испанки Кристины Буксы. Цуренко и Тревизан уверенно взяли стартовые геймы – 1:1. Далее украинская теннисистка трижды подряд брала геймы и довела счет до 1:4.

В следующем гейме итальянка с брейком несколько сократила преимущество украинки, но для победы в первом сете этого было недостаточно. В итоге Цуренко с брейком увеличила преимущество в восьмом гейме с сет-пойнтом взяла первую партию – 2:6.

Тревизан неудачно начала второй сет 0:2. Третий гейм был "вишенкой на торте" в этой встрече. Шесть брейков было у теннисисток, чтобы вырвать очко. Итальянка в этом розыгрыше была сильнее – 1:2. Далее украинской теннисистке не было равных на корте, она выиграла четыре гейма подряд и довела матч до победы – 1:6. Интересно, что последние два гейма дались с трудом Лесе.

Цуренко выиграла финал квалификации и теперь будет выступать в основной сетке турнира в ОАЭ. Украинка выполнила по три брейка в каждом сете, а за весь поединок проиграла один гейм на собственной подаче.

Кто может стать соперницей Цуренко в стартовом матче основной сетки