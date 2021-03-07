Цуренко разбила Тревизан и вышла в основную сетку турнира в ОАЭ
Теннисистка Леся Цуренко 7 марта в финале квалификации турнира в ОАЭ сыграли против итальянки Мартины Тревизан. Украинка одержала победу и сыграет в основной сетке соревнований.
Источник:24 канал
Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Украинка Леся Цуренко сумела в двух сетах одолеть представительницу Италии.
К теме Цуренко без проблем разбила Буксу в первом круге в ОАЭ
Мартина Тревизан (Италия) – Леся Цуренко (Украина) 0:2 (2:6, 1:6)
Второй поединок украинки на турнире стал еще легче матча первого круга против испанки Кристины Буксы. Цуренко и Тревизан уверенно взяли стартовые геймы – 1:1. Далее украинская теннисистка трижды подряд брала геймы и довела счет до 1:4.
В следующем гейме итальянка с брейком несколько сократила преимущество украинки, но для победы в первом сете этого было недостаточно. В итоге Цуренко с брейком увеличила преимущество в восьмом гейме с сет-пойнтом взяла первую партию – 2:6.
Тревизан неудачно начала второй сет 0:2. Третий гейм был "вишенкой на торте" в этой встрече. Шесть брейков было у теннисисток, чтобы вырвать очко. Итальянка в этом розыгрыше была сильнее – 1:2. Далее украинской теннисистке не было равных на корте, она выиграла четыре гейма подряд и довела матч до победы – 1:6. Интересно, что последние два гейма дались с трудом Лесе.
Кто может стать соперницей Цуренко в стартовом матче основной сетки
- Мэдисон Кис
- Маркета Вондроушова
- Кристина Плишкова
- Аманда Анисимова
- Полона Херцог
- Гарбинье Мугуруса
- Сорана Кирстя
- Шелби Роджерс
Поделиться новостью