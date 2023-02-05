Цуренко (Україна) – Чжу Лінь (Китай) 0:2 (4:6, 4:6)

У Хуахині (Таїланд) завершився тенісний турнір WTA 250. У фінальному поєдинку українські уболівальники покладали надії на успішний виступ Лесі Цуренко, яка на попередній стадії яскраво перемогла фаворитку.

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Втім, українка не зуміла продовжити свою безпрограшну серію на турнірі. У першому сеті Цуренко першою зробила брейк і повела в рахунку 2-0. Проте китаянка зуміла зрівняти рахунок і в підсумку виграти сет 6:4.

Другий сет Чжу Лінь виграла з тим же рахунком 6:4. Загалом матч тривав 1 годину 46 хвилин. За цей час Цуренко зробила три подвійні помилки та реалізувала шість брейк-поінтів із 14.

Thailand Open - WTA 250. Фінал.

Леся Цуренко (Україна) – Чжу Лінь (Китай) 4:6, 4:6

Таким чином Леся Цуренко стала віцечемпіонкою Thailand Open. Для 33-річної тенісистки це був шостий фінал на рівні WTA. Українка вдруге поспіль поступилася у вирішальному матчі.

Китаянка Чжу Лінь вперше стала переможницею змагань такого рівня.

Відео перемоги Чжу Лінь над Цуренко