Поєдинок тривав майже дві години, а тенісистки видали 3-сетову зустріч, яка закінчилась на користь українки. У стартовому сеті Костюк віддала Кирсті лише два гейми 6:2, а от у другій партії румунка взяла реванш у Марти – 1:6, пише 24 канал.

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Доля путівки в 1/8 фіналу вирішувалась у третьому сеті, де Костюк повторила сценарій першої партії та закінчила його з рахунком 6:2.

Марта Костюк пробилась в 1/8 фіналу турніру в Абу-Дабі.

За поєдинок проти Кирсті українська тенісистка виконала 4 подачі навиліт та аж 5 подвійних помилок на своїх подачах. У відсотковому співвідношенні програла Сорані у першій подачі – 55% проти 65% у румунської суперниці.

Після переможного матчу Костюк традиційно мала поділитись кількома словами з журналістами про зустріч проти Кирсті. Але коли Марта підійшла до представника ЗМІ на арені увімкнули музику. Українка не розгубилась, а почала пританцьовувати. Із почуттям ритму у Марти все гаразд.

Костюк зустріла такий курйоз організаторів турніру посмішкою та танцем, який неабияк змусив посміхнутись журналіста та підійняв настрій уболівальникам, які були на трибунах.

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Зверніть увагу! В 1/8 фіналу Костюк зустрінеться з суперницею із топ-10 світового рейтингу зі Швейцарії Беліндою Бенчич (WTA №9). Поєдинок запланований на 8 лютого, орієнтовний початок зустрічі о 08:00 (за Києвом).