Поєдинок тривав майже дві години, а тенісистки видали 3-сетову зустріч, яка закінчилась на користь українки. У стартовому сеті Костюк віддала Кирсті лише два гейми 6:2, а от у другій партії румунка взяла реванш у Марти – 1:6, пише 24 канал.
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Доля путівки в 1/8 фіналу вирішувалась у третьому сеті, де Костюк повторила сценарій першої партії та закінчила його з рахунком 6:2.
Марта Костюк пробилась в 1/8 фіналу турніру в Абу-Дабі.
За поєдинок проти Кирсті українська тенісистка виконала 4 подачі навиліт та аж 5 подвійних помилок на своїх подачах. У відсотковому співвідношенні програла Сорані у першій подачі – 55% проти 65% у румунської суперниці.
Після переможного матчу Костюк традиційно мала поділитись кількома словами з журналістами про зустріч проти Кирсті. Але коли Марта підійшла до представника ЗМІ на арені увімкнули музику. Українка не розгубилась, а почала пританцьовувати. Із почуттям ритму у Марти все гаразд.
Костюк зустріла такий курйоз організаторів турніру посмішкою та танцем, який неабияк змусив посміхнутись журналіста та підійняв настрій уболівальникам, які були на трибунах.