Цуренко допомогла закупити питну воду для жителів Миколаєва: окупанти пошкодили водопровід

Українські спортсмени активно допомагають землякам, які страждають від окупантів. Титулована тенісистка Леся Цуренко допомогла жителям Миколаєва.

Допомога від тенісистки

32-річна тенісистка долучилась до збору коштів для закупівлі гуртом питної води для жителів Миколаєва. Леся Цуренко надіслала солідну суму на рахунок благодійного фонду "Світлі люди".

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Гуманітарний штаб Миколаївщини подякував усім небайдужим за допомогу. Завдяки великим внескам лише за три дні була зібрана потрібна сума грошей.

20 тонн були доправлені у гуманітарний штаб, де вона вже розподілиться по усіх фронтах – військовим, територіальній обороні, переселенцям та місцевостям, де донедавна відбувались бойові дії.

Вже протягом трьох тижнів жителі Миколаєва змушені жити без централізованого водопостачання. Ворог перебив місцевий водопровід, який зараз перебуває на тимчасово окупованій території. Тому наразі українці не мають змоги його відремонтувати.

Українці увесь цей час усією країною збирає кошти, щоб закупити для миколаївців життєво необхідну воду.

Цуренко усім серцем із Україною

Повний текст із публікації з інстаграму

20 тонн питної води для мешканців Миколаєва від зіркових землячок.

Питання води у нашому місті-герої стоїть досить гостро вже понад три тижні.

Увесь цей час волонтери Гуманітарного Штабу Миколаївщини (БФ "Світлі справи") докладають максимум зусиль, аби забезпечити містян доступом до цього цінного ресурсу.

Допомогти у вирішенні цьому вкрай складного питання прагнуть не лише наші друзі з різних куточків світу, а й відомі уродженці області.

Так, зіркова українка, співачка Анастасія Кожевнікова разом з чоловіком Кирилом ініціювали збір коштів на 20 000 літрів питної води для миколаївців.

Істотну суму на покриття потреби пожертвувала українська титулована спортсменка, вихованка місцевої тенісної школи, Леся Цуренко. Решту необхідних коштів зібрали усього за три дні.

Після закриття збору Анастасія з Кирилом закупили 20 тонн води та особисто передали їх до Гуманітарного Штабу Миколаївщини (БФ "Світлі справи").

Ми, в свою чергу, передамо її нашим військовослужбовцям, силам ТрО, внутрішньо переміщеним особам, громадам, де нещодавно відбувалися бойові дії і інших, хто цього потребує найбільше.

Наша команда безмежно вдячна всім, хто долучився до збору коштів, тим самим, зробивши вагомий внесок у допомогу миколаївцям.

Також ми щиро дякуємо Анастасії, Кирилу та Лесі за ініціативність у прагненні бути корисними для рідної землі.