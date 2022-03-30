Цуренко: Мені нікуди їхати

У своїх соцмережах українська тенісистка розповіла про найгірший місяць у її житті. Леся Цуренко складно переживає війну в Україні, а тепер й взагалі не розуміє, як їй повернутись у рідний Київ після змагань.

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Після найгіршого місяця у моєму житті з постійними головними болями, панічними атаками та почуттям провини за війну в Україні я стикаюся з новим викликом... як гравцеві з Києва, мені нікуди їхати. Тепер кожен українець має свою кошмарну історію... Куди мені податися?,

– написала Цуренко.

До зворушливого поста Леся додала фото після турніру. На світлині на спині Цуренко одягнутий синьо-жовтий прапор, а поруч йде тренер та інша українська тенісистка Марта Костюк.



Війна тотально вплинула на життя Цуренко / Фото з твітеру тенісистки

Відзначимо, що Леся Цуренко поза змагальним періодом проживає у Києві.

В 1/8 фіналу в іспанській Марбельї українка програла француженці Осеан Доден – 6:4, 7:6.

Серія Цуренко з поразок складає вже три матчі поспіль.

У рейтингу WTA Леся посідає 135-ту сходинку.

Зверніть увагу. Світоліна через проблеми зі здоров'ям бере паузу у змаганнях. Марта Костюк закликає усіх розмовляти українською, щоб не стати "соотєчествєнніком".