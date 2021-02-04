Київське Динамо продовжує підготовку до другої половини сезону-2020/2021. У четвер, 4 лютого, Динамо проведе товариський матч проти ЦСКА 1948 Софія (Болгарія).

Джерело: 24 канал

Динамо проведе третій контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

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Початок гри ЦСКА 1948 Софія – Динамо 4 лютого о 16:15. Подивитися матч у прямій трансляції можна на ютуб-каналі Динамо.

ЦСКА 1948 Софія – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Календар і результати матчів Динамо на зборах в Туреччині

Динамо – Лудогорець (1:2)

Динамо Київ – Динамо (1:0)

Динамо – ЦСКА 1948 (4 лютого, 16:00)

Динамо – Шкендія (7 лютого, 16:00)

Динамо – БАТЕ (8 лютого, 10:00)

. Динамо вже провело два спаринги на зборі в Туреччині. "Біло-сині" поступилися болгарському "Лудогорцю" (1:2) та обіграли тбіліське "Динамо" (1:0).

Перший офіційний матч у 2021 році Динамо зіграє 13-го лютого проти Олімпіка в чемпіонаті України. 18 лютого Динамо зіграє з Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи.