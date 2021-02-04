ЦСКА 1948 София – Динамо: онлайн-трансляция матча
Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй половине сезона-2020/2021. В четверг, 4 февраля, Динамо проведет товарищеский матч против ЦСКА 1948 София (Болгария).
Источник: 24 канал
Динамо проведет третий контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Смотрите также Динамо вырвало победу у Динамо Тбилиси видео
Начало игры ЦСКА 1948 София – Динамо 4 февраля в 16:15. Посмотреть матч в прямой трансляции можно на ютуб-канале Динамо.
ЦСКА 1948 София – Динамо: онлайн-трансляция матча
Календарь и результаты матчей Динамо на сборах в Турции
- Динамо – Лудогорец (1:2)
- Динамо Киев – Динамо (1:0)
- Динамо – ЦСКА 1948 (4 февраля, 16:00)
- Динамо – Шкендия (7 февраля, 16:00)
- Динамо – БАТЭ (8 февраля, 10:00)
Первый официальный матч в 2021 году Динамо сыграет 13-го февраля против Олимпика в чемпионате Украины. 18 февраля Динамо сыграет с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы.
Поделиться новостью