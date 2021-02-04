Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй половине сезона-2020/2021. В четверг, 4 февраля, Динамо проведет товарищеский матч против ЦСКА 1948 София (Болгария).

Источник: 24 канал

Динамо проведет третий контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

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Начало игры ЦСКА 1948 София – Динамо 4 февраля в 16:15. Посмотреть матч в прямой трансляции можно на ютуб-канале Динамо.

ЦСКА 1948 София – Динамо: онлайн-трансляция матча

К вниманию. Динамо уже провело два спарринга на сборе в Турции. "Бело-синие" уступили болгарскому "Лудогорцу" (1:2) и обыграли тбилисское "Динамо" (1:0).

Календарь и результаты матчей Динамо на сборах в Турции

Динамо – Лудогорец (1:2)

Динамо Киев – Динамо (1:0)

Динамо – ЦСКА 1948 (4 февраля, 16:00)

Динамо – Шкендия (7 февраля, 16:00)

Динамо – БАТЭ (8 февраля, 10:00)

Первый официальный матч в 2021 году Динамо сыграет 13-го февраля против Олимпика в чемпионате Украины. 18 февраля Динамо сыграет с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы.