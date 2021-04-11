Українець Рогава жорстким нокаутом у 1 раунді дебютував у професіоналах: відео

Usyk 17 Promotion, промоутерська компанія Олександра Усика, 10 квітня у Києві провела вечір боксу Ultimate Boxing Night. На професійному ринзі дебютував перспективний український боксер Цотне Рогава.

Вдалий дебют Рогави

У першому поєдинку на професійному ринзі важковаговик Рогава здобув дострокову перемогу. У першому раунді Рогава нокаутував Петара Мралвжа.

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Дивіться відео перемоги Рогави

Результати Ultimate Boxing Night

Раміль Гаджиєв (Україна) – Іван Мурашкін (Білорусь) – перемогу за очками здобув Гаджиєв;

Цотне Рогава (Україна) – Петер Мрвалж (Хорватія) – Рогава переміг нокаутом у раунді;

Даніель Лапін (Україна) – Аттіла Корос (Угорщина) – Лапін здобув перемогу одноголосним рішенням суддів;

Нодір Бахшиев (Білорусь) – Шон Феннел (Великобританія) – перемогу здобув Бахшиєв;

Зак Челлі (Велика Британія) – Богдан Гарькавий (Україна) – перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Челлі;

Роберт Мартон (Україна) – Паата Адуашвілі (Грузія) – Мартон здобув перемогу одноголосним рішенням суддів;

Мирослав Іщенко (Україна) – Олександр Бенідзе (Україна) – перемогу здобув Іщенко;

Сергій Гук (Україна) – Андрій Руденко (Україна) – Гук здобув перемогу нокаутом у 2 раунді.

Перед поєдинком Рогава запевнив, що його перший бій на професійному ринзі відбудеться без контракту та зобов'язань. Відтак, Цотне зможе взяти участь у відборі на Олімпійські ігри у Токіо.