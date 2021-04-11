Удачный дебют Рогавы
В первом поединке на профессиональном ринге тяжеловес Рогава одержал досрочную победу. В первом раунде Рогава нокаутировал Петара Мралвжа.
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Результаты Ultimate Boxing Night
- Рамиль Гаджиев (Украина) – Иван Мурашкин (Беларусь) – победу по очкам одержал Гаджиев;
- Цотне Рогава (Украина) – Петер Мрвалж (Хорватия) – Рогава победил нокаутом в раунде;
- Даниэль Лапин (Украина) – Аттила Коростень (Венгрия) – Лапин одержал победу единогласным решением судей;
- Нодир Бахшиев (Беларусь) – Шон Феннел (Великобритания) – победу одержал Бахшиев;
- Зак Челли (Великобритания) – Богдан Гарькавый (Украина) – победу единогласным решением судей одержал Челли;
- Роберт Мартон (Украина) – Паата Адуашвили – (Грузия) - Мартон одержал победу единогласным решением судей;
- Мирослав Ищенко (Украина) – Александр Бенидзе (Украина) – победу одержал Ищенко;
- Сергей Гук (Украина) – Андрей Руденко (Украина) – Гук одержал победу нокаутом во 2 раунде.