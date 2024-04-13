Сьомий нокаут поспіль: українець Рогава здобув видовищну перемогу в першому раунді

Цотне Рогава провів сьомий бій на профі-рингу. Суперником непереможеного українця був американець Джессі Браян.

У ніч на 13 квітня в Супіріорі, штат Колорадо (США) відбувся вечір боксу. В межах шоу зустрілися український проспект Цотне Рогава та американець Джессі Браян, пише 24 Канал.

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Сьома поспіль перемога Рогави

Поєдинок виявився дуже короткотривалим. Рогава завдав кількох потужних ударів, після яких американський джорнімен повис на канатах. Лівим аперкотом Цотне підняв голову суперника, після чого важко впустив його на канвас правим бічним.

Рогава виступає на професіональному рингу вже три роки. В кожному з семи своїх поєдинків українець грузинського походження перемагав достроково.

Суперник українця Джессі Браян зазнав дев'ятої поразки в кар'єрі. В рекорді американця є 21 перемога, з них 16 дострокові, а також два поєдинку з нічийним результатом.

Раніше була інформація, що наступний поєдинок Рогава проведе у червні. Ім'я нового суперника 30-річного одесита дізнаємося згодом.